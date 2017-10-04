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16:17 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области за 1,5 года капитально отремонтируют 768 домов

В Воронежсккой области приступили к реализации краткосрочного плана реконструции многоэтажек, принятого в апреле 2017 года. Об этом рассказали в региональном отделении Фонда капремонта.

Источник: РИА "Новости"

В рамках установленного плана, за 2017−2019 годы планируют отремонтировать 768 многоквартирных домов. Стоимость работ составит 4 млрд. 344 млн. руб. Также в рамках плана будут заменены 372 лифта в 102 многоэтажках Воронежа, Нововоронежа и Россоши. На эти цели потратят 773,9 млн.руб.

Как отмечают в Фонде, ремонтные работы уже стартовали. Выбраны подрядчики, которые проведут реконструкцию в 49 домах в 13 районах области и 17 домах самого Воронежа.

Полный список многоэтажек, где будет проведен капитальный ремонт можно посмотреть на сайте организации.

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