В Воронежской области за 1,5 года капитально отремонтируют 768 домов

В рамках установленного плана, за 2017−2019 годы планируют отремонтировать 768 многоквартирных домов. Стоимость работ составит 4 млрд. 344 млн. руб. Также в рамках плана будут заменены 372 лифта в 102 многоэтажках Воронежа, Нововоронежа и Россоши. На эти цели потратят 773,9 млн.руб.
Как отмечают в Фонде, ремонтные работы уже стартовали. Выбраны подрядчики, которые проведут реконструкцию в 49 домах в 13 районах области и 17 домах самого Воронежа.
Полный список многоэтажек, где будет проведен капитальный ремонт можно посмотреть на сайте организации.