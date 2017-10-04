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16:13 (мск), источник: РБК

В Минпромторге заявили о росте доли российских лекарств на госрынке

Отечественные производители нарастили объемы поставок лекарств для государственных нужд, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб на конференции Infor-media «Что происходит на фармацевтическом рынке?».

Источник: РИА "Новости"

Этому способствовало введение в 2016 году преференций для российских производителей (постановление правительства № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов…»), полагает он.

Минпромторг сравнил данные 2015 года и первых семи месяцев 2017 года по отдельным заболеваниям и сегментам рынка. На рынке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов российские производители выросли на 4,3%: с доли 28,7% в деньгах до 32%. В онкологии на 9%: с 32 до 41%. По поставкам лекарств для редких генетических заболеваний («7 нозологий») доля отечественных медикаментов увеличилась с 35 до 40%, зафиксировал Минпромторг.

Доля российских компаний в поставках средств от туберкулеза была 66%, а сейчас составляет 75,4%. Сегмент медикаментов против вируса иммунодефицита человека вырос всего на 1,5% в деньгах — с 22 до 23,5%, но значительно в упаковках — с 51 до 67,6%. На рынке поставок средств от туберкулеза доля отечественных компаний выросла с 12 до 22%.

Вести. Экономика. Медведев: Минздрав получит около 5 млрд руб. на закупку лекарств
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17 августа© Ньюстюб
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