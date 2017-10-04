В Минпромторге заявили о росте доли российских лекарств на госрынке

Источник: РИА "Новости"

Этому способствовало введение в 2016 году преференций для российских производителей (постановление правительства № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов…»), полагает он.

Минпромторг сравнил данные 2015 года и первых семи месяцев 2017 года по отдельным заболеваниям и сегментам рынка. На рынке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов российские производители выросли на 4,3%: с доли 28,7% в деньгах до 32%. В онкологии на 9%: с 32 до 41%. По поставкам лекарств для редких генетических заболеваний («7 нозологий») доля отечественных медикаментов увеличилась с 35 до 40%, зафиксировал Минпромторг.