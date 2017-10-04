Губернатор обсудил финансирование четвертого моста с министром транспорта

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в совещании, которое провел министр транспорта РФ Максим Соколов в Москве 4 октября. Участники рабочей встречи обсудили вопросы, касающиеся предоставления Новосибирской области межбюджетных трансфертов в рамках государственной поддержки региональных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на основе концессионных соглашений. Речь шла о финансировании строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске.

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Напомним, что 31 августа 2017 года права заключить концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской, добилось ООО «Сибирская концессионная компания», конкурсному предложению которого был присвоен наивысший рейтинг.

Сейчас с победителем конкурса ведется работа по согласованию условий концессионного соглашения, подписание которого и начало практической реализации проекта запланировано на ноябрь 2017 года.

В конце сентября об экономическом обосновании вариантов и конструкций нового Центрального моста говорили в режиме телемоста новосибирские эксперты с представителями компании-проектировщика из Санкт-Петербурга, о чем сообщал VN.ru. Эксперты пришли к единому мнению, что новый мостовой перехода через Обь в Новосибирске должен решить главные задачи: оптимизировать движение транспорта в левобережной части города, разгрузить транспортные потоки в правобережье, сохранить парк «Городское начало» на правом берегу, а также минимизировать снос зданий и коммуникаций.