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16:21 (мск), источник: VN.ru

Губернатор обсудил финансирование четвертого моста с министром транспорта

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий и министр транспорта РФ Максим Соколов обсудили вопросы государственной поддержки финансирования строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Рабочая встреча состоялась в правительстве РФ 4 октября.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в совещании, которое провел министр транспорта РФ Максим Соколов в Москве 4 октября. Участники рабочей встречи обсудили вопросы, касающиеся предоставления Новосибирской области межбюджетных трансфертов в рамках государственной поддержки региональных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на основе концессионных соглашений. Речь шла о финансировании строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске.

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Напомним, что 31 августа 2017 года права заключить концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской, добилось ООО «Сибирская концессионная компания», конкурсному предложению которого был присвоен наивысший рейтинг.

Сейчас с победителем конкурса ведется работа по согласованию условий концессионного соглашения, подписание которого и начало практической реализации проекта запланировано на ноябрь 2017 года.

В конце сентября об экономическом обосновании вариантов и конструкций нового Центрального моста говорили в режиме телемоста новосибирские эксперты с представителями компании-проектировщика из Санкт-Петербурга, о чем сообщал VN.ru. Эксперты пришли к единому мнению, что новый мостовой перехода через Обь в Новосибирске должен решить главные задачи: оптимизировать движение транспорта в левобережной части города, разгрузить транспортные потоки в правобережье, сохранить парк «Городское начало» на правом берегу, а также минимизировать снос зданий и коммуникаций.

Справка: Центральный мост — комплексный проект, включающий в себя мостовой переход протяженностью 1,5 км и масштабные развязки, прежде всего, на левом берегу Оби. Общая протяженность мостового перехода составляет 5,1 км, расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час. На левом берегу будет расположен пункт взимания платы. Правительственной комиссией по транспорту 30.05.2017 было принято решение одобрить проект мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске.

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