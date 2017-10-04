К проведению «Апимондии» в Башкирии появятся пчеловодческие деревни и новые гостиницы
В Уфе и Бурзянском районе появятся пчеловодческие деревни, а в местах проведения всемирного конгресса пчеловодов в 2021 году будут построены гостиницы.
В Уфе и Бурзянском районе появятся пчеловодческие деревни, а в местах проведения всемирного конгресса пчеловодов в 2021 году будут построены гостиницы.
Об этом сегодня заявил Рустэм Хамитов, комментируя победу Уфы в заявочной кампании «Апимондии».
Накануне в Стамбуле стало известно, что столица Башкирии выиграла право проведения 47 форума пчеловодов, обойдя в голосовании Данию.
Республике предстоит большая организационная работа по подготовке конгресса, регион примет и разместит до 10 тысяч пчеловодов со всего мира, к форуму будут благоустроены основные башкирские пасеки.