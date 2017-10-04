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16:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

К проведению «Апимондии» в Башкирии появятся пчеловодческие деревни и новые гостиницы

В Уфе и Бурзянском районе появятся пчеловодческие деревни, а в местах проведения всемирного конгресса пчеловодов в 2021 году будут построены гостиницы.

Об этом сегодня заявил Рустэм Хамитов, комментируя победу Уфы в заявочной кампании «Апимондии».

Накануне в Стамбуле стало известно, что столица Башкирии выиграла право проведения 47 форума пчеловодов, обойдя в голосовании Данию.

Республике предстоит большая организационная работа по подготовке конгресса, регион примет и разместит до 10 тысяч пчеловодов со всего мира, к форуму будут благоустроены основные башкирские пасеки.

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