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16:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Безработица и высокие тарифы: долги за услуги ЖКХ в Уфе превысили 2,5 млрд рублей

Долги населения и управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями продолжают расти. По данным городской мэрии, за 9 месяцев 2017 года уфимцы накопили уже более 2,5 млрд рублей долгов за ЖКХ, побив рекорд прошлого года.

Администрация города и представители ресурсоснабжающих организаций заявляют, что настала пора принимать решительные меры. Только вот что это за меры, пока не знают.

Долги населения за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 214 млн рублей — с 2,336 млрд рублей 2016 года до 2,550 млрд рублей в 2017-м. Порядка 300 млн уфимцы задолжали за холодную воду. Долги за газ уже превысили 480 млн рублей, а за отопление горожане не доплатили около 800 млн.

Злостными неплательщиками числятся и предприятия теплоснабжения. Заместитель директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Рамиль Яфаев рассказывает, что общий долг таких предприятий перед монополистом вырос на 75% по сравнению с прошлым годом и в абсолютных цифрах составил 1,618 млрд рублей. Так, например, МУП «УИС» за 9 месяцев этого года накопил долг, превышающий 918 млн рублей. При этом на предприятии утверждают, что они и рады бы заплатить, но нечем — долг потребителей перед УИС уже составил 1,5 млрд рублей.

Не лучше ситуация и в энергетике. По словам генерального директора ООО «ЭСКБ» Андрея Травкина, в общей структуре задолженности перед организацией почти 30% приходится на население, а долги управляющих компаний в два раза превышают объемы их потребления. Что касается муниципальных предприятий, то лидерами тут стали уфимский водоканал, который с января накопил 301 млн долга, городской электротранспорт, задолжавший за свет 73 млн рублей, и уже упоминавшийся МУП «УИС» — в его активе 85 млн долга.

Среди должников, идущих на поправку, — «Уфагорсвет». Тут долги сократились до 24 млн рублей, а стороны даже договорились о реструктуризации. Напомним, в мае текущего года из-за долгов ООО «ЭСКБ» заявило о частичном ограничении потребления электроэнергии на объектах предприятия, и Уфа буквально погрузилась во мрак — в городе отключили фонари и даже светофоры.

По словам заместителя главы администрации Уфы Салавата Хусаинова, должников можно условно поделить на два типа: люди, попавшие в сложную ситуацию, когда денег действительно не хватает, и люди, которые намеренно отказываются платить по счетам. Первые, понимая, насколько серьезной может стать ситуация, пытаются решить проблему самостоятельно: обращаются к ресурсникам, договариваются о рассрочке и реструктуризации долга. А последние бывают весьма изобретательными.

— Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда люди, имеющие задолженность по 200 и 300 тыс., пишут жалобы о том, что их ограничивают в ресурсах: отключают воду или электричество, рассказывают про своих детей. Нам жалко детей, мы все понимаем, но не можем себе позволить закрыть глаза на их долги, — говорит Хусаинов.

Андрей Травкин отмечает, что когда ресурсоснабжающие организации не могут добиться погашения долгов, им приходится списывать потраченные ресурсы. Выпавшие доходы монополиста в итоге ложатся на плечи тех потребителей, кто платит регулярно.

Рост задолженности по ЖКХ наблюдается в целом по России. По данным Министерства строительства и ЖКХ РФ, долги за услуги ЖКХ составляют 1,34 трлн рублей, из них 645 млрд — это долг населения.

Экономисты считают, что такая тенденция имеет несколько причин. Прежде всего, это следствие растущей безработицы и цен на тарифы. Кроме того, долги возникают из-за непрозрачности самой системы начисления оплаты за ЖКХ. Не менее важной причиной роста задолженности населения становятся управляющие компании, которые выступают посредниками между потребителями и ресурсоснабжающими организациями.

Решить проблему с посредничеством, по мнению экспертов, можно только одним способом — перейти на прямые договоры потребителей с ресурсниками.

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