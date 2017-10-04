В Волгограде уничтожили 5,5 килограммов сыра с плесенью
Санкционный продукт сожгли на свалке.
Санкционный продукт сожгли на свалке.
3 октября в ходе рейда по выявлению продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры обнаружили 5,5 килограммов полутвердого сыра «Дорблю» с голубой плесенью и мягкого сыра «Камамбер».
На упаковке сыра имелись этикетки с маркировкой на иностранном языке, согласно которым
— Запрещенная продукция была изъята и уничтожена путем сожжения, — сообщили в