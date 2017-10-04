ФАС подозревает ряд фирм в крупнейшем картеле по строительству автодорог

«ФАС возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог федерального значения… Потенциальный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства. Общая сумма контрактов, заключенных с его участниками, превысила 12 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ответчиками по делу стали ООО «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО ДК «Автодор». Эти компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения. Принимая участие в открытых конкурсах, организации создавали видимость конкуренции. При этом победители определялись участниками соглашения заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.

Читайте также ФАС заинтересовалась конкурсами «Автодора» на строительство ЦКАД

Отмечается, что в 2016—2017 годах заметно расширилась география обнаруженных антиконкурентных соглашений в сфере строительства на территории РФ, что свидетельствует о картелизации экономической деятельности в этой области: преступления выявлены на территории 63 субъектов РФ.

«Качественная транспортная инфраструктура является одной из важнейших отраслей современной экономики, от состояния которой зависит экономическое развитие любой страны. Картелизация этой отрасли приводит к снижению его темпов», — отметил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.