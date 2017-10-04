Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Мы будем блокировать Украину": Будапешт просит Москву о союзе
Раскрыт секрет внешней привлекательности
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
Как правильно подготовить дачу к зиме
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
20В Мексике произошло мощное землетрясение
16:49 (мск), источник: РИА Новости

ФАС подозревает ряд фирм в крупнейшем картеле по строительству автодорог

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автодорог федерального значения, по которому общая сумма контрактов составила 12 миллиардов рублей, сообщается в материалах ФАС.

«ФАС возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог федерального значения… Потенциальный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства. Общая сумма контрактов, заключенных с его участниками, превысила 12 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ответчиками по делу стали ООО «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО ДК «Автодор». Эти компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения. Принимая участие в открытых конкурсах, организации создавали видимость конкуренции. При этом победители определялись участниками соглашения заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.

Читайте также
ФАС заинтересовалась конкурсами «Автодора» на строительство ЦКАД

Отмечается, что в 2016—2017 годах заметно расширилась география обнаруженных антиконкурентных соглашений в сфере строительства на территории РФ, что свидетельствует о картелизации экономической деятельности в этой области: преступления выявлены на территории 63 субъектов РФ.

«Качественная транспортная инфраструктура является одной из важнейших отраслей современной экономики, от состояния которой зависит экономическое развитие любой страны. Картелизация этой отрасли приводит к снижению его темпов», — отметил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

«ФАС России проводит постоянную системную работу по выявлению антиконкурентных соглашений в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, результатом которой становится возбуждение подобных дел и привлечение виновных к ответственности», — добавил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Министр транспорта заявил, что некачественные дороги власти принимать не будут
Во время загрузки произошла ошибка.
2 сентября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Мы будем блокировать Украину': Москву просят о союзе против Киева
Что заставило полицейского из США попросить убежище в России
МИД проверяет гражданство людей из видео с «пленными россиянами»
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев назвал сроки появления российского пармезана
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь