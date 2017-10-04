В Ростове начали благоустраивать пляж на левом берегу
В Ростове приступили к благоустройству пляжа на левом берегу Дона, работы выполняет «Южная строительная компания», сообщает
В Ростове приступили к благоустройству пляжа на левом берегу Дона, работы выполняет «Южная строительная компания», сообщает
На строительной площадке работают 80 человек, задействовано порядка 70 единиц строительной техники.
Напомним, что предусмотрено выполнение работ по благоустройству, озеленению территории, обустройству спортивных и пляжных зон, детских площадок, велодорожек
Как сообщалось ранее, первый этап создания пешеходного бульвара и благоустройства пляжа планируется завершить к 1 декабря 2017 года.