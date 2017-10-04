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17:48 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове начали благоустраивать пляж на левом берегу

В Ростове приступили к благоустройству пляжа на левом берегу Дона, работы выполняет «Южная строительная компания», сообщает пресс-служба городской администрации.

На строительной площадке работают 80 человек, задействовано порядка 70 единиц строительной техники.

Напомним, что предусмотрено выполнение работ по благоустройству, озеленению территории, обустройству спортивных и пляжных зон, детских площадок, велодорожек и т. д.

Как сообщалось ранее, первый этап создания пешеходного бульвара и благоустройства пляжа планируется завершить к 1 декабря 2017 года.

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