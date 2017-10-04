В Ростовской области выявлено завышение стоимости капремонта многоквартирных домов на 5 млн рублей

По результатам проверки выявлено более 440 нарушений закона, для устранения которых аппарат прокуратуры Ростовской области внес соответствующие требования руководителям регионального Министерства ЖКХ, Государственной жилищной инспекции региона, НКО «Фонд капитального ремонта».

Так, по итогам проверки руководителям подрядных организаций внесено 230 представлений, в суд направлено 10 исковых заявлений, принесено 3 протеста, 26 должностных лиц предупреждены о недопустимости нарушений закона. Неправомерным действиям подрядных организаций прокуратура дала уголовно-правовую оценку. Всего возбуждено и расследуется шесть уголовных дел, завышение стоимости работ по которым составило более 5 миллионов рублей.