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17:08 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области выявлено завышение стоимости капремонта многоквартирных домов на 5 млн рублей

Прокуратура Ростовской области проверила, как исполняется законодательство при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выявлено более 440 нарушений закона, для устранения которых аппарат прокуратуры Ростовской области внес соответствующие требования руководителям регионального Министерства ЖКХ, Государственной жилищной инспекции региона, НКО «Фонд капитального ремонта».

Так, по итогам проверки руководителям подрядных организаций внесено 230 представлений, в суд направлено 10 исковых заявлений, принесено 3 протеста, 26 должностных лиц предупреждены о недопустимости нарушений закона. Неправомерным действиям подрядных организаций прокуратура дала уголовно-правовую оценку. Всего возбуждено и расследуется шесть уголовных дел, завышение стоимости работ по которым составило более 5 миллионов рублей.

К примеру, при выполнении капитального ремонта фасада и подвала многоквартирного дома в Каменске-Шахтинском директор подрядной организации использовал более дешевые материалы, не предусмотренные сметной документацией.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
DAVITH ARMANI
И причём только в одном доме
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