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17:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МП «Нижегородское метро» объявило о наборе работников в связи с открытием станции «Стрелка»

МП «Нижегородское метро» объявило о наборе работников в связи с открытием станции «Стрелка». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Согласно информации от 2 октября 2017 года, муниципальному предприятию требуются электромеханики, тоннельные рабочие, монтеры и обходчики пути, операторы разменных автоматов и операторы службы контроля.

Напомним, начало обкатки поездов на станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде запланировано на май 2018 года.

СПРАВКА

Станция метро «Стрелка» должна появиться в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Она предназначена для обеспечения пассажирского сообщения со строящимся стадионом «Нижний Новгород». Строительная длина участка (включая станцию метро) составляет 2,449 км. Пропускная способность новой линии будет составлять 40 поездов в час «пик» в одном направлении, а провозная способность — 28 тысяч человек. В новых тоннелях метропоезда смогут развивать скорость свыше 40 км/ч.

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