Из Кишинева можно будет улететь прямым рейсом в Дубай
Теперь из Кишинева в Дубай можно улететь прямым рейсом: сколько стоит путешествие в столицу ОАЭ.
Теперь из Кишинева в Дубай можно улететь прямым рейсом: сколько стоит путешествие в столицу ОАЭ.
КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. С 23 ноября 2017 года отечественная авиакомпания «Air Moldova» запускает новый рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщили в
Расписание полетов (по местному времени):
Вылет из Кишинева — 21.50; посадка в Дубае — 04.50;
Вылет из Дубая — 06.50; посадка в Кишиневе — 10.10.
Цена за билет в одно направление варьируется от 159 евро с учетом всех сборов. Перелеты будут осуществляться на самолете Airbus 319.