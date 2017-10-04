Из Кишинева можно будет улететь прямым рейсом в Дубай

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. С 23 ноября 2017 года отечественная авиакомпания «Air Moldova» запускает новый рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, самолеты в Дубай и обратно в Кишинев будут летать два раза в неделю — в понедельник и четверг.