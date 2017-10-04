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17:30 (мск), источник: Sputnik.md

Из Кишинева можно будет улететь прямым рейсом в Дубай

Теперь из Кишинева в Дубай можно улететь прямым рейсом: сколько стоит путешествие в столицу ОАЭ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. С 23 ноября 2017 года отечественная авиакомпания «Air Moldova» запускает новый рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, самолеты в Дубай и обратно в Кишинев будут летать два раза в неделю — в понедельник и четверг.

Расписание полетов (по местному времени):
Вылет из Кишинева — 21.50; посадка в Дубае — 04.50;
Вылет из Дубая — 06.50; посадка в Кишиневе — 10.10.

Цена за билет в одно направление варьируется от 159 евро с учетом всех сборов. Перелеты будут осуществляться на самолете Airbus 319.

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