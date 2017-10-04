Отопление включено уже в 99% социальных учреждений Минска
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление включено практически на всех объектах социальной сферы Минска (99%), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП «Минскэнерго».
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление включено практически на всех объектах социальной сферы Минска (99%), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП «Минскэнерго».
В соответствии с решениями городских и районных исполнительных комитетов Минской области начато включение отопления в детских дошкольных учреждениях, школьных,
По состоянию на 16.30, включено отопление 60% объектов социальной сферы в Солигорске, в Жодино этот показатель составляет 70%, Слуцке — 87%, Борисове — 90%, Молодечно и Вилейке — 100%.
По решению Жодинского горисполкома с 5 по 8 октября будет включено отопление жилищного фонда, общественных и административных зданий, промышленных предприятий и др.