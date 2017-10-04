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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Отопление включено уже в 99% социальных учреждений Минска

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление включено практически на всех объектах социальной сферы Минска (99%), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП «Минскэнерго».

Источник: БЕЛТА

В соответствии с решениями городских и районных исполнительных комитетов Минской области начато включение отопления в детских дошкольных учреждениях, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках.

По состоянию на 16.30, включено отопление 60% объектов социальной сферы в Солигорске, в Жодино этот показатель составляет 70%, Слуцке — 87%, Борисове — 90%, Молодечно и Вилейке — 100%.

По решению Жодинского горисполкома с 5 по 8 октября будет включено отопление жилищного фонда, общественных и административных зданий, промышленных предприятий и др.

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