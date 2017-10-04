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18:45 (мск), источник: Интерфакс

Все туристы с просроченными билетами «ВИМ-Авиа» вернулись в Россию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Все туристы с просроченной датой вылета по билетам «ВИМ-Авиа» вернулись в Россию, со вчерашнего дня авиакомпания осуществляет перевозки пассажиров в плановом режиме, говорится в сообщении Минтранса РФ.

В министерстве указывают, что на 3 октября авиакомпанией «ВИМ-Авиа» выполнялся плановый вывоз туристов из-за рубежа, просроченных рейсов не осталось.

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План перевозок авиакомпании за вторник выполнен полностью. За прошедшие сутки «ВИМ-Авиа» перевезла 1120 человек, выполнив 15 рейсов, и т. ч. 949 туристов вернулись из Антальи в Волгоград, Нижний Новгород, Нижневартовск и Белгород.

Решением туроператоров практически все пассажиры международных чартеров «ВИМ-Авиа» переоформляются на рейсы других российских и зарубежных авиакомпаний. Таким образом, общее количество перевезённых 3 октября пассажиров, с учётом перевозок другими российскими и зарубежными авиакомпаниями, превысило 3 тыс. человек. Их вывоз осуществляется день в день по графику.

4 октября авиакомпанией «ВИМ-АВИА» запланировано выполнение более 10 рейсов, в том числе чартеры из Антальи в Воронеж и Самару, а также из Римини во «Внуково». На внутренних линиях будет осуществлен рейс из «Внуково» в Магадан.

В ведомстве отметили, что до середины октября все рейсы «ВИМ-Авиа» будут окончательно завершены.

«ВИМ-Авиа» восстановила расписание после недельного коллапса
Во время загрузки произошла ошибка.
17:27 (мск)© Ньюстюб
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