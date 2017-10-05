Для магазинов на вокзалах Сочи разработают единую концепцию размещения и стиль
О размещении торговых объектов на ж/д станциях и привокзальных площадях и санитарном состоянии прилегающих территорий говорили на совещании в администрации Сочи.
О размещении торговых объектов на ж/д станциях и привокзальных площадях и санитарном состоянии прилегающих территорий говорили на совещании в администрации Сочи.
Всего на территории вокзалов Сочи расположено более 100 магазинов. Многие из них создают неудобства и портят внешний облик города.
Перед участниками встречи была поставлена задача: утвердить единую концепцию размещения и стиль торговых объектов. И убрать магазины с территории досмотровых павильонов. По словам начальника