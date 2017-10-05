Для магазинов на вокзалах Сочи разработают единую концепцию размещения и стиль

Всего на территории вокзалов Сочи расположено более 100 магазинов. Многие из них создают неудобства и портят внешний облик города.

Перед участниками встречи была поставлена задача: утвердить единую концепцию размещения и стиль торговых объектов. И убрать магазины с территории досмотровых павильонов. По словам начальника Северо-Кавказской региональной дирекции РЖД Тимура Мамишева, предпринимателям уже вручены уведомления о расторжении договоров. То же касается и привокзальных площадей. Работа в этом направлении начнётся с 1 ноября 2017 года.