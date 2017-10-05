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11:55 (мск), источник: Вести Сочи

Для магазинов на вокзалах Сочи разработают единую концепцию размещения и стиль

О размещении торговых объектов на ж/д станциях и привокзальных площадях и санитарном состоянии прилегающих территорий говорили на совещании в администрации Сочи.

Источник: Вести Сочи

Всего на территории вокзалов Сочи расположено более 100 магазинов. Многие из них создают неудобства и портят внешний облик города.

Перед участниками встречи была поставлена задача: утвердить единую концепцию размещения и стиль торговых объектов. И убрать магазины с территории досмотровых павильонов. По словам начальника Северо-Кавказской региональной дирекции РЖД Тимура Мамишева, предпринимателям уже вручены уведомления о расторжении договоров. То же касается и привокзальных площадей. Работа в этом направлении начнётся с 1 ноября 2017 года.

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