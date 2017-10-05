Лютаревич: калининградские консервы до сих пор делают из импортной рыбы
Несмотря на программы импортозамещения, калининградские производители рыбных консервов
Несмотря на программы импортозамещения, калининградские производители рыбных консервов
За прошедшие годы предприятия научились обеспечивать себя только местной килькой и салакой. Об этом в среду в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» рассказал
«Сейчас ситуация такова, что многие предприятия, которые работают здесь, кильку и салаку не закупают за рубежом.