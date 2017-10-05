Лютаревич: калининградские консервы до сих пор делают из импортной рыбы

«Сейчас ситуация такова, что многие предприятия, которые работают здесь, кильку и салаку не закупают за рубежом. Во-первых, это контрсанкции, и, во-вторых, благодаря программе модернизации промыслового флота и береговой инфраструктуры, мы вылавливаем 100% квоты и обеспечиваем переработчиков качественным сырьем, как охлажденным, так и мороженым. Но та рыба, которая используется в консервах, как мы их называем “4 с”: сардина, сардинелла, сельдь и скумбрия, это сырье, конечно, пока еще закупается за границей. Это больше Мавритания, Марокко. Оно закупается и привозится к нам для переработки», — пояснил Сергей Лютаревич.