В Краснодаре реконструируют храм на Рождественской набережной
В управлении Екатеринодарской епархии обсудили проект реконструкции
В управлении Екатеринодарской епархии обсудили проект реконструкции
«Согласно проекту планируется немного расширить храмовое сооружение, а в стиле арки комплекса выстроить два здания с размещением в них музея ветеранов и инвалидов, актового зала и кабинетов воскресной школы», — сообщили в
Макет реконструкции представили митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору, он одобрил проект.
Теперь инициативная группа, состоящая из настоятеля
Строительство