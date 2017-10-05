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11:56 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре реконструируют храм на Рождественской набережной

В управлении Екатеринодарской епархии обсудили проект реконструкции храма-часовни великомученика Дмитрия Солунского в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

«Согласно проекту планируется немного расширить храмовое сооружение, а в стиле арки комплекса выстроить два здания с размещением в них музея ветеранов и инвалидов, актового зала и кабинетов воскресной школы», — сообщили в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Макет реконструкции представили митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору, он одобрил проект.

Теперь инициативная группа, состоящая из настоятеля храма-часовни иеромонаха Корнилия, руководителя епархиального архитектурного отдела Юрия Субботина, секретаря комитета по связям с общественными организациями гордумы Татьяны Летучей и председателя окружного отделения краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» Александра Загоруйко, будет обращаться в необходимые инстанции для конечного его утверждения.

Строительство мемориально-храмового комплекса св. Димитрия Солунского в Краснодаре в память о воинах-миротворцах и ликвидаторах аварии на ЧАЭС началось в 2000 году. К 2004 году была построена часовня, еще через год — арка памяти.

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