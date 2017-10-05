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05:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники Лермонтовского ГОКа обратились к властям Приморья за помощью в выплате субсидий

По причине остановки производства из-за недостатка руды работникам горно-обогатительного комбината грозит неоплачиваемый вынужденный простой.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Более 200 работников Лермонтовского горно-обогатительного комбината поставили подписи под обращением к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому, которое инициировал профсоюз комбината. Они просят разобраться с тем, почему выделение обещанной краевой властью субсидии на запуск производства приостановлено. Тем самым градообразующее предприятие не сможет продолжать работу, люди останутся без средств к существованию и поселку Светлогорье грозит социальный взрыв, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте информационно-аналитической работы Федерации профсоюзов Приморского края.

В обращении говорится, что, спасая свои семьи и в первую очередь детей, «лермонтовцы» готовы пойти на крайние меры — объявить голодовку, перекрыть трассу Владивосток-Хабаровск и обратиться к президенту России с просьбой сохранить предприятие.

Лермонтовский горно-обогатительный комбинат должен был заработать еще 20 сентября, однако обещанные ранее краевой властью средства не поступили, и 1 октября все работы по запуску производства были остановлены. У Департамента промышленности Приморского края возникли вопросы по отчету за первый транш в 50 млн рублей, полученный в июне этого года. Часть этих денег пошла на выплату зарплаты работникам, и это признано нецелевым использованием средств.

Комбинат, со своей стороны, исполнил все обязательства, провел подготовительные работы. На шихтовальном дворе заложены 10,5 тонн руды, что позволит достичь плановых показателей 2017 года по выпуску продукции. На смену уволившимся прежде рабочим пришли новые специалисты. Большая часть работников, находившихся с октября прошлого года в вынужденном простое, с нетерпением ждали выхода на работу. Решение Департамента промышленности Приморского края отказать в выделении второго транша субсидии поставило на планах предприятия крест. Без финансовых вливаний производство не запустить, нужны средства на покупку реагентов и других материалов.

Если деньги не поступят, коллектив вновь отправят в простой, но уже в неоплачиваемый. В семьи работников комбината придет голод: другой работы в Светлогорье нет.

«Мы не просим подачек, мы просим обещанную субсидию, за которую готовы рассчитаться, как того требует закон. Не бросайте нас в такое тяжелое и голодное время. Помогите запустить комбинат», — этими словами заканчивается обращение работников к губернатору.

Напомним, что в октябре 2016 года руководство предприятия приняло решение о консервации производственных мощностей по причине того, что разведанные запасы руды подходят к концу. Часть работников отправили в вынужденный, оплачиваемый простой.

В январе с трудовым коллективом предприятия встретился Владимир Миклушевский и пообещал выделить из краевого бюджета 250 млн рублей на восстановление производства. Эти деньги должны были помочь обеспечить людей работой на старом месторождении, пока собственник предприятия будет вести доразведку новых залежей.

В июне Лермонтовский ГОК получил часть обещанных средств — 50 млн рублей На ГОКепогасили всю задолженность по заработной плате, часть работников вывели изпростоя, и предприятие готовилось к запуску основного производства. Теперь он отложен на неопределенный срок.

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