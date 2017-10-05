Сотрудники Лермонтовского ГОКа обратились к властям Приморья за помощью в выплате субсидий
По причине остановки производства
По причине остановки производства
Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.
Более 200 работников Лермонтовского
Лермонтовский
Комбинат, со своей стороны, исполнил все обязательства, провел подготовительные работы. На шихтовальном дворе заложены 10,5 тонн руды, что позволит достичь плановых показателей 2017 года по выпуску продукции. На смену уволившимся прежде рабочим пришли новые специалисты. Большая часть работников, находившихся с октября прошлого года в вынужденном простое, с нетерпением ждали выхода на работу. Решение Департамента промышленности Приморского края отказать в выделении второго транша субсидии поставило на планах предприятия крест. Без финансовых вливаний производство не запустить, нужны средства на покупку реагентов и других материалов.
«Мы не просим подачек, мы просим обещанную субсидию, за которую готовы рассчитаться, как того требует закон. Не бросайте нас в такое тяжелое и голодное время. Помогите запустить комбинат», — этими словами заканчивается обращение работников к губернатору.
Напомним, что в октябре 2016 года руководство предприятия приняло решение о консервации производственных мощностей по причине того, что разведанные запасы руды подходят к концу. Часть работников отправили в вынужденный, оплачиваемый простой.
В январе с трудовым коллективом предприятия встретился Владимир Миклушевский и пообещал выделить из краевого бюджета 250 млн рублей на восстановление производства. Эти деньги должны были помочь обеспечить людей работой на старом месторождении, пока собственник предприятия будет вести доразведку новых залежей.
В июне Лермонтовский ГОК получил часть обещанных средств — 50 млн рублей На ГОКепогасили всю задолженность по заработной плате, часть работников вывели изпростоя, и предприятие готовилось к запуску основного производства. Теперь он отложен на неопределенный срок.