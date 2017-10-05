Улицы Новосибирска освободят от избытка рекламных конструкций

В первую очередь предстоит борьба с фасадными вывесками, многие из которых, по мнению мэра, только уродуют улицы, вносят диссонанс, а зачастую и размещаются с нарушением законодательных норм. В адрес комитета по рекламе и информации поступает множество обращений от жителей многоквартирных домов: кому-то мешает ночное освещение рекламных конструкций, где-то щиты и растяжки перекрывают вид из окон. Страдает и безопасность дорожного движения — излишний «рекламный шум» рассеивает внимание водителей, становится причиной нарушения ПДД. А между тем приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в который вошел Новосибирск, подразумевает и ужесточение требований к «наружке».

— Даже организации, работающие в этой сфере, признают, что рынок наружной рекламы в Новосибирске перенасыщен, — подчеркивает Анатолий Локоть. — Очень много носителей не востребовано, а обслуживание сети конструкций стоит денег. Оптимизация «наружки» пойдет на пользу в том

числе рекламному бизнесу, не говоря уже о безопасности на дорогах и облике города в целом. При этом в собственных налоговых доходах Новосибирск если и потеряет, то несущественно.

В год рынок наружной рекламы пополняет бюджет примерно на 180 миллионов рублей, и эта цифра практически не изменится.

В 2015 году в Новосибирске были изменены правила распространения наружной рекламы: в частности, минимальное расстояние между щитами на городских магистралях было увеличено вдвое — с 70 до 150 метров. Кроме того, сейчас с участием общественников и представителей бизнеса разрабатываются новые требования к «наружке». По мнению руководителя комитета мэрии по рекламе и информации Дмитрия Лобыни, эти меры должны избавить городские улицы от безвкусных и навязчивых конструкций.

— Мы разработали план, согласно которому до конца 2017 года будет сокращено порядка десяти процентов наружной рекламы — только стандартных щитов размером три на шесть метров демонтируем около ста штук, — поясняет Лобыня. — Такой же объем демонтажа отдельно стоящих конструкций предусмотрен на три года вперед. Уже со следующего года горожане должны увидеть результаты этой работы, оценить разницу. Будут изменены и правила размещения фасадной рекламы.

В мэрии провели несколько совещаний с представителями рекламного сообщества, чтобы учесть их предложения по оптимизации.

Конечно, бизнес стремится в первую очередь избавиться от щитов на окраине, тогда как администрация города заинтересована в том, чтобы разгрузить центральную часть Новосибирска. Но в этом споре удается найти компромисс, приемлемое решение и для всех участников обсуждения, и для жителей мегаполиса.

— Хочу отметить, что никто не воюет с рекламой, это необходимый элемент экономики города, — заверил Анатолий Локоть. — Но она должна отвечать современным требованиям и стандартам. Наша задача состоит в том, чтобы навести порядок в этой сфере, добиться, чтобы вывески, щиты и другие конструкции не мешали жителям города и друг другу. Тогда рекламный бизнес будет развиваться в современном ключе и даже украшать город, правильно вписываться в его архитектуру. Сейчас же, когда едешь по дороге, понять что-либо в этих призывах практически невозможно, все сливается.

Прежде всего, по словам мэра города, оптимизация коснется так называемых растяжек — они должны уйти в прошлое и не портить вид Новосибирска.

Прямая речь

Артем Скатов, заместитель мэра Новосибирска: