Улицы Новосибирска освободят от избытка рекламных конструкций

В первую очередь предстоит борьба с фасадными вывесками, многие из которых, по мнению мэра, только уродуют улицы, вносят диссонанс, а зачастую и размещаются с нарушением законодательных норм. В адрес комитета по рекламе и информации поступает множество обращений от жителей многоквартирных домов: кому-то мешает ночное освещение рекламных конструкций, где-то щиты и растяжки перекрывают вид из окон. Страдает и безопасность дорожного движения — излишний «рекламный шум» рассеивает внимание водителей, становится причиной нарушения ПДД. А между тем приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в который вошел Новосибирск, подразумевает и ужесточение требований к «наружке».
— Даже организации, работающие в этой сфере, признают, что рынок наружной рекламы в Новосибирске перенасыщен, — подчеркивает Анатолий Локоть. — Очень много носителей не востребовано, а обслуживание сети конструкций стоит денег. Оптимизация «наружки» пойдет на пользу в том
числе рекламному бизнесу, не говоря уже о безопасности на дорогах и облике города в целом. При этом в собственных налоговых доходах Новосибирск если и потеряет, то несущественно.
В год рынок наружной рекламы пополняет бюджет примерно на 180 миллионов рублей, и эта цифра практически не изменится.
В 2015 году в Новосибирске были изменены правила распространения наружной рекламы: в частности, минимальное расстояние между щитами на городских магистралях было увеличено вдвое — с 70 до 150 метров. Кроме того, сейчас с участием общественников и представителей бизнеса разрабатываются новые требования к «наружке». По мнению руководителя комитета мэрии по рекламе и информации Дмитрия Лобыни, эти меры должны избавить городские улицы от безвкусных и навязчивых конструкций.
— Мы разработали план, согласно которому до конца 2017 года будет сокращено порядка десяти процентов наружной рекламы — только стандартных щитов размером три на шесть метров демонтируем около ста штук, — поясняет Лобыня. — Такой же объем демонтажа отдельно стоящих конструкций предусмотрен на три года вперед. Уже со следующего года горожане должны увидеть результаты этой работы, оценить разницу. Будут изменены и правила размещения фасадной рекламы.
В мэрии провели несколько совещаний с представителями рекламного сообщества, чтобы учесть их предложения по оптимизации.
Конечно, бизнес стремится в первую очередь избавиться от щитов на окраине, тогда как администрация города заинтересована в том, чтобы разгрузить центральную часть Новосибирска. Но в этом споре удается найти компромисс, приемлемое решение и для всех участников обсуждения, и для жителей мегаполиса.
— Хочу отметить, что никто не воюет с рекламой, это необходимый элемент экономики города, — заверил Анатолий Локоть. — Но она должна отвечать современным требованиям и стандартам. Наша задача состоит в том, чтобы навести порядок в этой сфере, добиться, чтобы вывески, щиты и другие конструкции не мешали жителям города и друг другу. Тогда рекламный бизнес будет развиваться в современном ключе и даже украшать город, правильно вписываться в его архитектуру. Сейчас же, когда едешь по дороге, понять что-либо в этих призывах практически невозможно, все сливается.
Прежде всего, по словам мэра города, оптимизация коснется так называемых растяжек — они должны уйти в прошлое и не портить вид Новосибирска.
Артем Скатов, заместитель мэра Новосибирска:
— Выездное совещание не зря было решено провести в районе Димитровского моста, этот участок — яркий пример перенасыщенности рекламой. Создав рабочую группу, мы изучили ситуацию и выделили три направления оптимизации рекламных площадей. Одно из них касается собственно рекламных конструкций, второе — рекламы на фасадах, третье — информационных вывесок и оформления магазинов. Последняя сфера вызывает серьезное беспокойство. Каждый владелец торговой точки пытается отличиться, выделиться среди конкурентов, но зачастую это лишь создает раздражающий «шум». Главным художником города разработаны определенные правила оформления таких вывесок, и совместно с горсоветом мы намерены выйти на публичные слушания, чтобы утвердить эти нормативы.