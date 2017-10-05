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04:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Женьшень начнут выращивать в Бикинском районе

Под реликтовое растение выделят 300 гектаров.

Женьшень начнут выращивать в Бикинском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это российско-китайский проект, для реализации которого инвесторы запросили 300 гектаров земли.

Еще один инвестпроект в этом районе связан с производством элитного зерна для сельскохозяйственных предприятий региона. Липецкая агропромышленная компания намерена в самом южном районе края выращивать семена зерновых, которые были бы адаптированы под почвы и климат Дальнего Востока. Только так аграрии смогут получать высокие урожаи.
Пока местные сельхозпроизводители именно в Липецке покупают семена и везут их через всю страну. Уже на следующей неделе в Бикин приедут представители компании, агрономы, которые подберут площадку под строительство и земли для своего проекта.

— По закону все земли реализуются только через аукцион, но если инвестиционный проект будет признан краем масштабным и приоритетным, то их просто продадут, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава Бикинского муниципального района Сергей Королев. — Во всяком случае инвесторы на это рассчитывают. Они намерены построить базу для хранения и сушки зерна уже в будущем году. Согласно бизнес-плану, западная компания готова вложить в проект 1 млрд рублей, создав 100 новых рабочих мест.

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