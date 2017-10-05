Женьшень начнут выращивать в Бикинском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это российско-китайский проект, для реализации которого инвесторы запросили 300 гектаров земли.



Еще один инвестпроект в этом районе связан с производством элитного зерна для сельскохозяйственных предприятий региона. Липецкая агропромышленная компания намерена в самом южном районе края выращивать семена зерновых, которые были бы адаптированы под почвы и климат Дальнего Востока. Только так аграрии смогут получать высокие урожаи.

Пока местные сельхозпроизводители именно в Липецке покупают семена и везут их через всю страну. Уже на следующей неделе в Бикин приедут представители компании, агрономы, которые подберут площадку под строительство и земли для своего проекта.