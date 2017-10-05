Мусороперерабатывающий завод спроектируют за 29,1 млн рублей под Ангарском

Источник: IrkutskMedia.ru

Управление капитального строительства Иркутской области объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации для мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

В документах говорится, что цель строительства — улучшение экологической ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области. Предполагается, что полигон будет обслуживать Ангарский, Шелеховский и Иркутский район. На первом этапе возведут сортировочный комплекс, а второй этап строительства включает в себя мусороперерабатывающий комплекс.

«Объем перерабатываемых отходов — 200 тысяч тонн в год с возможностью увеличения до 400 тысяч тонн в год», — пишут разработчики документа.

Победителя конкурса выберут 23 ноября.

Напомним, межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс будет построен в Ангарском городском округе. Земельные участки, специально отведенные для размещения таких объектов, есть на территории МО, заявил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.