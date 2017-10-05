В полиции создана спецгруппа для решения проблемы обманутых дольщиков

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае создана специальная полицейская группа, которая займется расследованием преступлений, совершенных в сфере долевого строительства. Новое формирование возглавил начальник регионального ГУ МВД Александр Речицкий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В состав формирования вошли руководители следственного органа, управления экономической безопасности, экспертно-криминалистического центра и участковых. Комиссия уже приступила к своей работе. В ближайшее время в полиции заработает общественная приемная, где обманутые дольщики могут получить консультацию.