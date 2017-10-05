В полиции создана спецгруппа для решения проблемы обманутых дольщиков
Руководить группой будет начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий.
Руководить группой будет начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий.
В Красноярском крае создана специальная полицейская группа, которая займется расследованием преступлений, совершенных в сфере долевого строительства. Новое формирование возглавил начальник регионального ГУ МВД Александр Речицкий. Об этом сообщили в
В состав формирования вошли руководители следственного органа, управления экономической безопасности,
Проблемы в сфере долевого строительства в последнее время стали очень актуальными. Люди, которые не дождались своих квартир, неоднократно проводили пикеты и митинги, а некоторые из них разбили палаточный лагерь у здания правительства. Решением проблем обманутых дольщиков уже занимаются в прокуратуре и Следственном комитете.