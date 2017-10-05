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06:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В полиции создана спецгруппа для решения проблемы обманутых дольщиков

Руководить группой будет начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае создана специальная полицейская группа, которая займется расследованием преступлений, совершенных в сфере долевого строительства. Новое формирование возглавил начальник регионального ГУ МВД Александр Речицкий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В состав формирования вошли руководители следственного органа, управления экономической безопасности, экспертно-криминалистического центра и участковых. Комиссия уже приступила к своей работе. В ближайшее время в полиции заработает общественная приемная, где обманутые дольщики могут получить консультацию.

Проблемы в сфере долевого строительства в последнее время стали очень актуальными. Люди, которые не дождались своих квартир, неоднократно проводили пикеты и митинги, а некоторые из них разбили палаточный лагерь у здания правительства. Решением проблем обманутых дольщиков уже занимаются в прокуратуре и Следственном комитете.

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