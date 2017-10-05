В Омске рассыпали 245 тонн песка и соли
Израсходованы первые 245 тонн противогололедных материалов.
Израсходованы первые 245 тонн противогололедных материалов.
Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров доложил исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову, что на дорогах Омска рассыпано 245 тонн противогололедных материалов. На улицах работало 24 пескоразбрасывателя. Основные работы были выполнены в ночное время.
«Мы живем в Сибири, и должны максимально оперативно реагировать на изменяющиеся погодные условия. На всех