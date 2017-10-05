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07:44 (мск), источник: СуперОмск

В Омске рассыпали 245 тонн песка и соли

Израсходованы первые 245 тонн противогололедных материалов.

Источник: РИА "Новости"

Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров доложил исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову, что на дорогах Омска рассыпано 245 тонн противогололедных материалов. На улицах работало 24 пескоразбрасывателя. Основные работы были выполнены в ночное время.

«Мы живем в Сибири, и должны максимально оперативно реагировать на изменяющиеся погодные условия. На всех дорожно-эксплуатационных участках создан необходимый оперативный запас противогололедных материалов, имеется техника», — заявил Фролов.

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