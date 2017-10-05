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10:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Регулярный авиарейс из Казани в Минск откроется до конца года

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Регулярный авиарейс из Казани в Минск (Беларусь) может быть открыт до конца этого года. Об этом сообщил журналистам гендиректор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев в казанском аэропорту на открытии рейса в Калининград.

«Наша авиакомпания развивает маршрутную сеть, в том числе из аэропорта “Казань”, в планах — открытие еще нескольких интересных рейсов, — рассказал спикер. — Хотим открыть маршрут Казань — Минск, потому что в последнее время очень большой интерес у белорусских коллег и у татарстанских бизнесменов к этому направлению. Немало совместных проектов. Учитывая просьбу коллег из Беларуси, мы приняли такое решение».

По словам Петра Трубаева, также в планах — открытие авиарейсов в Ереван и Баку.

«Что касается европейского направления, то мы анализируем рынок», — проинформировал он.

Спикер заметил, что флот авиакомпании насчитывает семь 50-местных самолетов CRJ-200 и вертолеты Bell 429, Robinson R-66, проводится работа по расширению парка воздушных судов и их обновлению. «В сфере наших интересов несколько типов воздушных судов на 100 и более мест», — сказал он.

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