Регулярный авиарейс из Казани в Минск откроется до конца года

«Наша авиакомпания развивает маршрутную сеть, в том числе из аэропорта “Казань”, в планах — открытие еще нескольких интересных рейсов, — рассказал спикер. — Хотим открыть маршрут Казань — Минск, потому что в последнее время очень большой интерес у белорусских коллег и у татарстанских бизнесменов к этому направлению. Немало совместных проектов. Учитывая просьбу коллег из Беларуси, мы приняли такое решение».
По словам Петра Трубаева, также в планах — открытие авиарейсов в Ереван и Баку.
«Что касается европейского направления, то мы анализируем рынок», — проинформировал он.
Спикер заметил, что флот авиакомпании насчитывает семь 50-местных самолетов CRJ-200 и вертолеты Bell 429, Robinson R-66, проводится работа по расширению парка воздушных судов и их обновлению. «В сфере наших интересов несколько типов воздушных судов на 100 и более мест», — сказал он.