Регулярный авиарейс из Казани в Минск откроется до конца года

«Наша авиакомпания развивает маршрутную сеть, в том числе из аэропорта “Казань”, в планах — открытие еще нескольких интересных рейсов, — рассказал спикер. — Хотим открыть маршрут Казань — Минск, потому что в последнее время очень большой интерес у белорусских коллег и у татарстанских бизнесменов к этому направлению. Немало совместных проектов. Учитывая просьбу коллег из Беларуси, мы приняли такое решение».

По словам Петра Трубаева, также в планах — открытие авиарейсов в Ереван и Баку.

«Что касается европейского направления, то мы анализируем рынок», — проинформировал он.