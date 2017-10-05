Стройка целлюлозного комбината в Амурске получила жёсткие сроки

Источник: Восток Медиа

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сегодня, 5 октября, обсудил с властями Хабаровского края сложности работы над целлюлозным комбинатом, который должен появиться в Амурске. Его появление тормозит отсутствие ресурсов, а также другие причины, связанные с привлечением инвесторов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Юрий Трутнев поднял этот вопрос на совещании о состоянии лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Первый заместитель председателя правительства региона по экономическим вопросам Василий Шихалёв рассказал журналистам, что полпред поставил чёткие сроки, когда нужно сформировать конкретные предложения для инвесторов.

«Прорабатывается вопрос, в первую очередь в Минвостокразвития, по привлечению китайских инвесторов. Рассматриваются три китайских компании, сегодня этот процесс в предпроектном состоянии. Очереди нет, все изучают, решения не принимают ещё. И как раз те проблемы, которые мешают принятию решений, были рассмотрены на совещании. Юрий Петрович поставил жёсткие сроки, задача вполне понятна всем, начиная от федеральных структур: заниматься разрешением этих проблемных вопросов. В первую очередь — определить ресурсы для будущего комбината, создать дополнительные механизмы, которые чётко показывали бы инвестору материальную заинтересованность, стимулировали бы инвестора для вложения денег в этот достаточно интересный и прорывной проект в данной сфере», — озвучил Василий Шихалёв.

По его словам, причин, по которым работа по созданию комбината ещё не началась, достаточно много. Первая из них — это реальное понимание наличия лесных ресурсов. Для предприятия их достаточно, однако иностранному инвестору нужно продемонстрировать это в рамках международных стандартов.

«Принимая такие решения по вложению денег, а стоимость этого проекта — минимально миллиард долларов, — нужно досконально всё понимать. Во-первых, инвестор должен сам понимать — в рамках мировых стандартов, во-вторых, он, конечно, будет привлекать консалтинговые компании с мировым именем. Поэтому здесь надо быстро упаковывать эти предложения и двигаться дальше», — добавил Василий Шихалёв.

Региону нужен механизм, который бы чётко показывал гарантированное наличие лесных ресурсов для предприятия. Чистое потребление заводом биомассы составляет 2,5−3 миллиона кубометров. Юрий Трутнев дал три недели на то, чтобы подготовить предложения и отправить ему на рассмотрение.