Стройка целлюлозного комбината в Амурске получила жёсткие сроки
Появлению предприятия мешает не только отсутствие ресурсов.
Появлению предприятия мешает не только отсутствие ресурсов.
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сегодня, 5 октября, обсудил с властями Хабаровского края сложности работы над целлюлозным комбинатом, который должен появиться в Амурске. Его появление тормозит отсутствие ресурсов, а также другие причины, связанные с привлечением инвесторов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Прорабатывается вопрос, в первую очередь в Минвостокразвития, по привлечению китайских инвесторов. Рассматриваются три китайских компании, сегодня этот процесс в предпроектном состоянии. Очереди нет, все изучают, решения не принимают ещё. И как раз те проблемы, которые мешают принятию решений, были рассмотрены на совещании. Юрий Петрович поставил жёсткие сроки, задача вполне понятна всем, начиная от федеральных структур: заниматься разрешением этих проблемных вопросов. В первую очередь — определить ресурсы для будущего комбината, создать дополнительные механизмы, которые чётко показывали бы инвестору материальную заинтересованность, стимулировали бы инвестора для вложения денег в этот достаточно интересный и прорывной проект в данной сфере», — озвучил Василий Шихалёв.
По его словам, причин, по которым работа по созданию комбината ещё не началась, достаточно много. Первая из них — это реальное понимание наличия лесных ресурсов. Для предприятия их достаточно, однако иностранному инвестору нужно продемонстрировать это в рамках международных стандартов.
«Принимая такие решения по вложению денег, а стоимость этого проекта — минимально миллиард долларов, — нужно досконально всё понимать.
Региону нужен механизм, который бы чётко показывал гарантированное наличие лесных ресурсов для предприятия. Чистое потребление заводом биомассы составляет 2,5−3 миллиона кубометров. Юрий Трутнев дал три недели на то, чтобы подготовить предложения и отправить ему на рассмотрение.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что ранее целлюлозным комбинатом в Амурске интересовалась китайская компания China Chengtong Holdings Group. Её президент Чжу Бисинь подтверждал намерение реализовать проект.