Фермеры перекроют главную площадь Екатеринбурга

Площадь будет закрыта в субботу и в воскресенье с 09:00 до 16:30. Парковку станет недоступна для автомобилистов уже 6 октября в 19:00, а откроют ее в 18:00 8 октября. Жителям и гостям мегополиса рекомендуют парковаться на примыкающих к главной площади города улицах Урицкого и Володарского. Или воспользоваться бесплатной подземной парковкой в «Пассаже».