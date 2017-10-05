Фермеры перекроют главную площадь Екатеринбурга
На выходные.
На выходные.
Площадь 1905 года в Екатеринбурге 7 и 8 октября перекроют фермеры. В центре города пройдет ярмарка «Праздник урожая», передает «Уралинформбюро».
Площадь будет закрыта в субботу и в воскресенье с 09:00 до 16:30. Парковку станет недоступна для автомобилистов уже 6 октября в 19:00, а откроют ее в 18:00 8 октября. Жителям и гостям мегополиса рекомендуют парковаться на примыкающих к главной площади города улицах Урицкого и Володарского. Или воспользоваться бесплатной подземной парковкой в «Пассаже».
Как рассказали агентству в