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07:39 (мск), источник: VN.ru

Резко поднять штрафы для уличных торговцев хотят депутаты

Новосибирские депутаты собираются ужесточить наказание за торговлю в неустановленных местах. Штраф для организаций предлагают поднять до 50 тысяч рублей.

Уход от налогов, недобросовестная конкуренция, сомнительное качество товара и непрезентабельный вид торговых палаток. Таковы основные причины нового витка борьбы с незаконным предпринимательством. Да и вообще минимальный штраф в несколько сотен рублей, по мнению народных избранников, сложно назвать действенной мерой.

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В том, что действующие штрафы за незаконную торговлю не очень-то пугают нарушителей, легко убедиться. Мы побывали по адресу ул. Народная, 28 в Калининском районе. Здесь расположена действующая торговая палатка. Несколько месяцев назад съемочная группа ОТС принимала участие в рейде специальной комиссии, в ходе которого владелец этой торговой точки был оштрафован.

Впрочем, чтобы исключить оговора съемочная группа ОТС решила пообщаться с продавцом лично. А вдруг летний урок подвиг мужчину оформить необходимые документы?

— Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вас же штрафовали летом, появились ли у вас какие-нибудь разрешения на торговлю?

— Да, все есть.

— А можете показать что-нибудь?

— У хозяина все.

— Тогда у вас такая же легенда была. А налоги платите?

— Хозяин заплатит.

В нескольких метрах от палатки Эльдара — стационарный магазин. Здесь тоже продают и овощи, и фрукты. Вот только себестоимость товара, а стало быть, и прибыль по сравнению с уличным конкурентом несопоставимая.

— У нас есть сертификаты, есть договоры с поставщиками. Это все проходит санобработку. У продавца же на улице ничего нет. У наших сотрудников есть санитарные книжки, которые подтверждаются раз в год. У него никаких книжек нет, никакого разрешения нет. Стоит около дороги, фрукты грязные, все овощи грязные, — говорит работник стационарного магазина Ольга Ковалевич.

Сегодня в Новосибирске сотни точек незаконной уличной торговли, а это миллионы рублей налоговой недоимки. Депутаты горсовета предлагают поднять штрафы до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Нашлось место в поправках в закон и для продавцов в нелегальных павильонах.

— Чрезмерная загруженность городских улиц, дворовых территорий объектами нестационарной торговли, незаконно размещенными. Именно масштабы подвигли к принятию определенного решения. Сейчас мы говорим об увеличении штрафов с 500 — 1500 рублей до 3000 — 5000 тысяч рублей, — сообщил депутат Совета депутатов города Новосибирска от фракции ЛДПР Евгений Лебедев.

Сейчас предложение депутатов горсовета Новосибирска изучают в областном парламенте. Возымеет ли инициатива силу закона, станет известно на октябрьской сессии Законодательного собрания.

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