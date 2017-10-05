Свердловская прокуратура проложит дорогу к пруду
В поселке Шаля.
В поселке Шаля.
Прокуратура Шалинского района добивается свободного доступа местных жителей к акватории
Нарушения законодательства об охране и использовании территории водного объекта в поселке были обнаружены в ходе проверки.
«Для личных нужд рядом граждан на участках, расположенных по улице Орджоникидзе в поселке Шаля, установлены заборы, непосредственно примыкающие к урезу воды. Указанный факт свидетельствует об ограничении доступа граждан к
Ведомство направило иск в Шалинский районный суд о демонтаже ограждений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.