В Уфе начались работы по восстановлению трамвайного сообщения возле железнодорожного вокзала

Напомним, прошедший в Уфе 4 сентября сильный дождь оставил много разрушений. Несколько дней городские службы в усиленном режиме устраняли последствия стихии.
В числе самых крупных — размытый грунт по трамвайным путям вблизи конечной остановки «Железнодорожный вокзал», из-за чего движение трамваев № 1, 7, 10 пока приостановлено.
«Правительством принято решение выделить более 10,5 миллиона рублей из республиканского бюджета на принятие срочных мер по восстановлению пассажирского сообщения на трамвайных путях до железнодорожного вокзала, — сообщил ранее глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов. — Понимаем, что это вопрос срочный, необходимый. Мы не можем допустить, чтобы пассажирское сообщение с вокзалом на сегодня останавливалось».
Средства на ремонт трамвайных путей выделены по республиканской адресной инвестиционной программе. Завершить ремонтные работы планируется через месяц.