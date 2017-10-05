В Уфе начались работы по восстановлению трамвайного сообщения возле железнодорожного вокзала

«Правительством принято решение выделить более 10,5 миллиона рублей из республиканского бюджета на принятие срочных мер по восстановлению пассажирского сообщения на трамвайных путях до железнодорожного вокзала, — сообщил ранее глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов. — Понимаем, что это вопрос срочный, необходимый. Мы не можем допустить, чтобы пассажирское сообщение с вокзалом на сегодня останавливалось».