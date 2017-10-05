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07:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начались работы по восстановлению трамвайного сообщения возле железнодорожного вокзала

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкортостана начались работы по восстановлению трамвайных путей, ведущих к железнодорожному вокзалу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работники городского управления инфраструктурой транспорта ведут сейчас подготовительные работы для дальнейшего восстановления земляного полотна.

Напомним, прошедший в Уфе 4 сентября сильный дождь оставил много разрушений. Несколько дней городские службы в усиленном режиме устраняли последствия стихии.

В числе самых крупных — размытый грунт по трамвайным путям вблизи конечной остановки «Железнодорожный вокзал», из-за чего движение трамваев № 1, 7, 10 пока приостановлено.

«Правительством принято решение выделить более 10,5 миллиона рублей из республиканского бюджета на принятие срочных мер по восстановлению пассажирского сообщения на трамвайных путях до железнодорожного вокзала, — сообщил ранее глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов. — Понимаем, что это вопрос срочный, необходимый. Мы не можем допустить, чтобы пассажирское сообщение с вокзалом на сегодня останавливалось».

Во время загрузки произошла ошибка.

Средства на ремонт трамвайных путей выделены по республиканской адресной инвестиционной программе. Завершить ремонтные работы планируется через месяц.

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