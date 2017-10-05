В Омске автобусам придется объезжать перекрытый Юбилейный мост до лета

Так, автобусы маршрута № 73 с Красного Пути поедут по Интернациональной, Гагарина, проспекту Маркса, затем свернут налево — на улицу Маяковского, а далее поедут по привычной схеме.

Автобусы маршрута № 28 с Ленинградского моста будут двигаться по проспекту Маркса, Гагарина, а далее — как обычно.

Автобусы № 78 с Метромоста отправятся по Интернациональной, Гагарина, Маркса, а затем по привычному маршруту.