В Омске автобусам придется объезжать перекрытый Юбилейный мост до лета
После закрытия в субботу, 7 октября, Юбилейного моста для движения всех видов транспорта пассажирские автобусы изменят схему движения вплоть до конца весны, 30 мая.
После закрытия в субботу, 7 октября, Юбилейного моста для движения всех видов транспорта пассажирские автобусы изменят схему движения вплоть до конца весны, 30 мая.
Так, автобусы маршрута № 73 с Красного Пути поедут по Интернациональной, Гагарина, проспекту Маркса, затем свернут налево — на улицу Маяковского, а далее поедут по привычной схеме.
Автобусы маршрута № 28 с Ленинградского моста будут двигаться по проспекту Маркса, Гагарина, а далее — как обычно.
Автобусы № 78 с Метромоста отправятся по Интернациональной, Гагарина, Маркса, а затем по привычному маршруту.
Напомним, с полуночи 7 октября 2017 года до полуночи 30 мая 2018 года будет перекрыто всех видов транспорта по улице Ленина на участке от Щербанева до Лермонтова, а также по улице Думской от проспекта Маркса до Ленина.