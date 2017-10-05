Недвижимость «Татфондбанка» оценили в 484 млн рублей

Самым дорогим стало здание центрального офиса ТФБ в Казани на ул. Чернышевского 43/2 — 133 млн 56 тыс. рублей. Земельный участок под этим зданием оценен в 16 млн 88 тыс. рублей. Ценные бумаги: акции, облигации, а также доли, паи в банках в других организациях стоят 2 млрд 401 млн 788 713 рублей. Среди них 234 167 паев ЗПИФ рентный «Приволжский» (540 млн 167 тыс. 368 рублей), 9 746 874 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» (105 млн 721 тыс. 382 рублей), 68-процентная доля в уставном капитале ООО Инвестиционная компания «ТФБ Финанс».