Открыть свое дело в Беларуси станет проще

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сегодня у его частного предприятия несколько маршрутных такси в областном центре. Вспоминает, что 14 лет назад, когда оформлялся еще как предприниматель, времени и нервов потратил море: — Справки, которые нужно было собрать, в портфель не помещались! От момента возникновения желания открыть свой бизнес до первого выезда на марш-рут прошло, пожалуй, месяца 4. Если документы, о которых сейчас много говорится, вступят в силу, все будет и проще, и быстрее.

Владиславу Лебедеву до сих пор нужно было получать еще и лицензию. Предполагается, что лицензируемых видов деятельности станет гораздо меньше. И для автомобильных перевозок пассажиров (за исключением международных) лицензия уже не потребуется. Руководитель АльфаПрайма не скрывает, что по-хорошему завидует тем, кто будет открывать свое дело по новым правилам:

— Решения министерства о выдаче лицензии, например, приходилось ждать около месяца. Хорошо, что процесс регистрации и получения разрешительных документов станет гораздо проще.

Должен поспособствовать этому и вводимый уведомительный порядок для начала бизнеса. Достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу одно окно — и на следующий день можешь заниматься заявленным видом деятельности! А как сегодня с этим обстоят дела в Витебске? Чтобы найти ответ, я отправился в администрацию Октябрьского района. Сейчас будущих предпринимателей там регистрируют в отделе экономики. По словам Аллы Бориковой, начальника отдела, для этого работает отдельный регистратор:

— Свидетельство индивидуальный предприниматель получает в день регистрации. Для этого достаточно заплатить госпошлину, принести фото, паспорт и написать заявление. В течение 5 рабочих дней ИП автоматически ставят на учет в налоговой, ФСЗН, Белгосстрахе. Для открытия ООО, ОДО или ЗАО потребуется документов и времени чуть больше.

Николай Силинов, генеральный директор и учредитель ООО Альянспласт, председатель совета Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской области, а также член республиканского Совета по развитию предпринимательства, не скрывает, что с нетерпением ждет, когда придут в действие механизмы, которые активно обсуждал вместе с коллегами:

— Новшества особенно актуальны для сельской местности, где частная инициатива развита слабо. Надеюсь, мораторий на повышение налоговых ставок подтолкнет теневых игроков, чтобы легализовать свое дело.