48 тысяч пенсионеров подали заявления на надбавку за «советских детей»

Как рассказали в Пенсионном фонде по Пермскому краю, пенсионеры приносили заявления лично, подавали их в МФЦ, отправляли по почте и по электронной почте. Сейчас сотрудники ПФР обработали более 60% заявлений (29,3 тысяч). Положительные решения вынесли по 17,7 тысячам заявлений, остальным 11,5 тысячам в перерасчёте отказали.

Как пояснили в ПФР, некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а уход за детьми. В этом случае каждый полный год ухода за одним ребенком оценивают в 1,8 пенсионных коэффициентов (баллов), за вторым ребенком — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4. Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет видна только после предварительного расчёта. Поэтому специалисты пенсионного фонда объясняют заявителям, что перерасчёт произведут только в том случае, если он приведёт к увеличению размера пенсии. Однако нередко бывает, что он становится невыгодным. В таком случае пенсионеру направляют решение об отказе в перерасчёте.