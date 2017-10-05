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08:49 (мск), источник: NewsKo

Пермское УФАС обнаружила нарушения в конкурсной документации департамента дорог и транспорта

В Пермское УФАС поступила жалоба от предпринимателя на действия департамента дорог и транспорта администрации Перми. Предметом жалобы стали сроки приёма заявок на участие в торгах на право заниматься перевозками по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Источник: РИА "Новости"

В Пермское УФАС поступила жалоба от предпринимателя на действия департамента дорог и транспорта администрации Перми. Предметом жалобы стали сроки приёма заявок на участие в торгах на право заниматься перевозками по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Как пояснили в региональном УФАС, рассмотрев материалы, антимонопольная комиссия признала жалобу необоснованной. При этом как показала проверка, установленные в документациях критерии противоречат законодательству. Департамент установил критерий, противоречащий норме п. 1 ч. 3 ст. 24 220 ФЗ, которая регламентирует предоставление сведений по критерию количества ДТП в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса.

В подтверждение критерия у участников конкурса запрашивается информация по количеству ДТП за период с 1 июля 2016 года по 30 августа 2017 года, при этом дата проведения конкурса была назначена на 25 сентября 2017 года.

«Этот критерий влияет на итоговое количество баллов участников, соответственно оценка согласно существующей документации может привести к некорректной процедуре определения победителя торгов. Учитывать показатели по данному критерию следует путём запроса информации о количестве ДТП со стороны организатора торгов в момент непосредственной оценки заявок участников», — пояснила начальник отдела контроля органов власти Анастасия Белова.

Департаменту дорог и транспорта администрации города Перми выдано предписание об устранении нарушений в срок до 10 октября путем внесения изменений в конкурсные документации с последующим продлением срока подачи заявок.

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