В Челябинске более 100 домов оставят без воды
Водоснабжение сегодня прекратят в 107 зданиях Челябинска.
Водоснабжение сегодня прекратят в 107 зданиях Челябинска.
Ограничения коснулись Калининского, Курчатовского и Советского районов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, в частности, воду отключат на Комсомольском проспекте, улицах Островского, Косарева, Расковой, Маяковского, Чайковского,
Согласно сведениям МУП ПОВВ, на Комсомольском проспекте плановые работы продлятся до 17:00, а в остальных домах Курчатовского района, попавших под отключение — до 22:00. В Советском районе ремонт намерены завершить к 16:00, а вот жителям Калининского района неудобства придется потерпеть до полуночи.
Со списком можно ознакомиться здесь.