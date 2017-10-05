В Челябинске более 100 домов оставят без воды

Так, в частности, воду отключат на Комсомольском проспекте, улицах Островского, Косарева, Расковой, Маяковского, Чайковского, Северо-Крымской Российской, Механической, Артиллерийской, Валдайской, Героев Танкограда и Водрем.

Согласно сведениям МУП ПОВВ, на Комсомольском проспекте плановые работы продлятся до 17:00, а в остальных домах Курчатовского района, попавших под отключение — до 22:00. В Советском районе ремонт намерены завершить к 16:00, а вот жителям Калининского района неудобства придется потерпеть до полуночи.