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08:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске более 100 домов оставят без воды

Водоснабжение сегодня прекратят в 107 зданиях Челябинска.

Ограничения коснулись Калининского, Курчатовского и Советского районов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, в частности, воду отключат на Комсомольском проспекте, улицах Островского, Косарева, Расковой, Маяковского, Чайковского, Северо-Крымской Российской, Механической, Артиллерийской, Валдайской, Героев Танкограда и Водрем.

Согласно сведениям МУП ПОВВ, на Комсомольском проспекте плановые работы продлятся до 17:00, а в остальных домах Курчатовского района, попавших под отключение — до 22:00. В Советском районе ремонт намерены завершить к 16:00, а вот жителям Калининского района неудобства придется потерпеть до полуночи.

Со списком можно ознакомиться здесь.

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