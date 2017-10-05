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08:46 (мск), источник: Вести - Пермь

Запуск тепла: в числе проблемных остаются 9 домов

Тепло здесь обещают запустить до конца недели.

Источник: Вести - Пермь

Батареи наконец нагрелись еще в двух многоэтажках Перми, которые после официального начала отопительного сезона оказались в числе проблемных. Как заявили в городской администрации, в числе проблемных осталось еще 9 домов. Тепло здесь обещают запустить до конца недели.

Два дома на Героев Хасана — из тех, что попали в городской проблемный список, где после запуска тепла оно появилось не сразу. В данном случае администрация Свердловского района нашла подрядчиков, чтобы устранить прохудившуюся часть трубы.

На карте района отмечены разные проблемные точки, среди них ещё один дом, на Солдатова — та же ситуация. На этой неделе должны разобраться с бесхозной трубой, чего жители очень ждут.

На данный момент таких домов по городу 9, каждый на контроле у районных администраций. Решить все вопросы планируют в течение недели. В остальных домах, а их почти шесть тысяч, батареи уже греют, сообщили в городской администрации.

По сути, неважно, какой дом, сто квартир или десять, жители имеют право на получение коммунальных услуг в полном объёме — чтобы вода текла, лампы горели, а батареи грели.

Ресурсоснабжающие организации на данный момент отчитываются о том, что все необходимые работы по запуску тепла произведены. Если есть сложности, то они носят точечный характер.

Максим Рябенко, технический директор ООО «Пермская сетевая компания», отмечает: «В целом считаю, что подготовка к отопительному сезону и запуск прошли удовлетворительно, и скажу, что по сравнению с прошлым годом значительно лучше».

С начала недели в каждой районной администрации работают горячие линии. Сотрудники дежурят в будни с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу до 17.00. Планируется, что звонки будут принимать до конца отопительного сезона.

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