ФНС Башкирии объявила о повышении налогов
ФНС Башкирии предупреждает жителей об увеличении имущественных налогов. Об этом также сообщается на сайте мэрии Уфы.
ФНС Башкирии предупреждает жителей об увеличении имущественных налогов. Об этом также сообщается на сайте мэрии Уфы.
Так, для расчета земельного налога увеличена кадастровая стоимость земельных участков согласно постановлению Правительства Башкирии «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель».
Также увеличился коэффициент при расчете налога на имущество — с 0.2 до 0.4.
Жители республики должны получить уведомления до 1 ноября 2017 года, оплатить квитанции следует до 1 декабря. Если уведомление получено не было, следует обратиться в налоговый орган. В случае неуплаты до указанного срока будут начисляться пени.