ФНС Башкирии объявила о повышении налогов



Так, для расчета земельного налога увеличена кадастровая стоимость земельных участков согласно постановлению Правительства Башкирии «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель».



Также увеличился коэффициент при расчете налога на имущество — с 0.2 до 0.4.



Жители республики должны получить уведомления до 1 ноября 2017 года, оплатить квитанции следует до 1 декабря. Если уведомление получено не было, следует обратиться в налоговый орган. В случае неуплаты до указанного срока будут начисляться пени.