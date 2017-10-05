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08:30 (мск), источник: Kapital.kz

Доллар стремится к годовому рекорду

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 октября 2017 года составил 344,88 тенге.

ЦБ: $ 57.7832   -0.15 € 67.9357   -0.05 ММВБ: $ 57.6700   -0.23 € 67.8425   -0.21
Источник: Kapital.kz

По сравнению с утренней сессией 4 октября (343,21 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 1,67 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 343,90 тенге за доллар США, максимальный — 345,37 тенге, курс закрытия составил 345,37 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 120 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 230.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 5 октября на 11:00 составляет 347 тенге, Алматы — 346,5 тенге.

Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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