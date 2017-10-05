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09:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Акимат Алматы прокомментировал дефицит бензина в городе

В акимате Алматы пригрозили проверками в отношении крупных АЗС из-за нехватки бензина в городе.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 окт — Sputnik. Заместитель акима Алматы Алмас Мадиев прокомментировал дефицит бензина в городе.

По словам Алмаса Мадиева в связи со сложившимся дефицитом ГСМ в городе Алматы акиматом города совместно с министерством принимается ряд конкретных мер для того, чтобы выйти из сложившийся ситуации.

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«На сегодняшний день в городе имеется оперативный запас порядка 15 тысяч тонн (бензина — прим. ред.) на таких крупных сетевых ресурсах, как Helios, Sinooil, “КазМунайГаз”, чтобы обеспечить город на восемь — десять дней, при этом на мелких розничный сетях имеется запас на два-три дня», — сказал Алмас Мадиев.

По его словам, акиматом совместно с министерством было проведено оперативное совещание, в результате чего было принято решение, что министерство энергетики пообещало обеспечить город дополнительными объемами топлива.

«Кроме того, со стороны местных исполнительных органов совместно с комитетом по регулированию естественных монополий будет проведена рейдовая проверка по наличию остатков ГСМ, чтобы наши крупные розничные сети не держали ГСМ на своих складах и своевременно обеспечили жителей и гостей города ГСМ», — заключил он.

По его словам, ситуация находится под контролем и в ближайшее время будет улучшена.

На автозаправках Алматы самый ходовой бензин марки Аи-92 еще накануне выдавали по талонам, в четверг же на большинстве заправок его нет.

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