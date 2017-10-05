Акимат Алматы прокомментировал дефицит бензина в городе
В акимате Алматы пригрозили проверками в отношении крупных АЗС
В акимате Алматы пригрозили проверками в отношении крупных АЗС
АСТАНА, 5 окт — Sputnik. Заместитель акима Алматы Алмас Мадиев прокомментировал дефицит бензина в городе.
По словам Алмаса Мадиева в связи со сложившимся дефицитом ГСМ в городе Алматы акиматом города совместно с министерством принимается ряд конкретных мер для того, чтобы выйти из сложившийся ситуации.
«На сегодняшний день в городе имеется оперативный запас порядка 15 тысяч тонн (бензина — прим. ред.) на таких крупных сетевых ресурсах, как Helios, Sinooil, “КазМунайГаз”, чтобы обеспечить город на восемь — десять дней, при этом на мелких розничный сетях имеется запас на
По его словам, акиматом совместно с министерством было проведено оперативное совещание, в результате чего было принято решение, что министерство энергетики пообещало обеспечить город дополнительными объемами топлива.
«Кроме того, со стороны местных исполнительных органов совместно с комитетом по регулированию естественных монополий будет проведена рейдовая проверка по наличию остатков ГСМ, чтобы наши крупные розничные сети не держали ГСМ на своих складах и своевременно обеспечили жителей и гостей города ГСМ», — заключил он.
По его словам, ситуация находится под контролем и в ближайшее время будет улучшена.
На автозаправках Алматы самый ходовой бензин марки Аи-92 еще накануне выдавали по талонам, в четверг же на большинстве заправок его нет.