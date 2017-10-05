Всемирный банк ускорит финансирование проектов в Узбекистане

Источник: Kommersant.uz

Он также выразил признательность за состоявшийся открытый и искренний обмен мнениями.

«В особенности, хочу еще раз поздравить вас с вашим видением и деятельностью по трансформации Узбекистана в современную экономику с динамичным частным сектором, в которой экономический рост имеет инклюзивный и устойчивый характер», — говорится в сообщении.

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Джим Ёнг Ким подчеркнул, что Группа Всемирного банка привержена поддержать главу нашего государства в указанной деятельности. «Мы готовы выступить в качестве вашего ведущего партнера в поддержке экономических и социальных реформ Узбекистана, о чем свидетельствует подписание на прошлой неделе трех инвестиционных проектов на общую сумму $450 млн. Это финансирование позволит Узбекистану осуществить востребованные инвестиции в электроэнергетику, ирригацию и стимулирование расширения сектора животноводства», — отметил глава банка.

«Я впечатлен Вашей персональной приверженностью диверсификации и повышению продуктивности сельскохозяйственного сектора с акцентом на развитие плодоовощеводства и животноводства. Ваши решительные шаги по улучшению оплаты труда сборщиков хлопка и устранению ранее использовавшихся трудовых практик восприняты очень позитивно», — подчеркнул Джим Ёнг Ким.

Он также сообщил, что, приняв к сведению запросы президента Узбекистана технического и финансового содействия, поручил коллегам ускорить их подготовку. Ввиду растущих потребностей Узбекистана в развитии, Группа Всемирного банка готова ускорить финансирование в течение оставшегося периода Страновой стратегии партнерства и предоставить техническое содействие высокого уровня в сфере разработки структурных реформ, модернизации социальной и базовой инфраструктуры, а также реформирования сельскохозяйственного сектора.