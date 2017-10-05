Единую форму разрешений на снос зеленых насаждений утвердили на Дону
Единая форма разрешений на снос зеленых насаждений утверждена в Ростовской области.
Единая форма разрешений на снос зеленых насаждений утверждена в Ростовской области.
По информации минприроды региона, разработаны единые формы разрешения на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений, а также акта оценки их состояния.
Утвержденной формой разрешения предусматривается обязательное наличие акта оценки состояния зеленых насаждений и
При сносе сухостойных и
По окончании работ по сносу или обрезке деревьев местные власти должны составить акт обследования территории.
В минприроды отмечают, что в «Порядок охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области» внесены изменения, закрепляющие обязательное участие граждан и общественных объединений в процедуре оценки состояния деревьев.