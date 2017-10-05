Единую форму разрешений на снос зеленых насаждений утвердили на Дону

По информации минприроды региона, разработаны единые формы разрешения на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений, а также акта оценки их состояния.

Утвержденной формой разрешения предусматривается обязательное наличие акта оценки состояния зеленых насаждений и плана-схемы территории с указанием деревьев, которые планируется пересадить, уничтожить или обрезать.

При сносе сухостойных и аварийно-опасных деревьев разрешение на снос должно содержать фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие их состояние.

По окончании работ по сносу или обрезке деревьев местные власти должны составить акт обследования территории.