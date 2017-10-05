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09:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Единую форму разрешений на снос зеленых насаждений утвердили на Дону

Единая форма разрешений на снос зеленых насаждений утверждена в Ростовской области.

По информации минприроды региона, разработаны единые формы разрешения на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений, а также акта оценки их состояния.

Утвержденной формой разрешения предусматривается обязательное наличие акта оценки состояния зеленых насаждений и плана-схемы территории с указанием деревьев, которые планируется пересадить, уничтожить или обрезать.

При сносе сухостойных и аварийно-опасных деревьев разрешение на снос должно содержать фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие их состояние.

По окончании работ по сносу или обрезке деревьев местные власти должны составить акт обследования территории.

В минприроды отмечают, что в «Порядок охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области» внесены изменения, закрепляющие обязательное участие граждан и общественных объединений в процедуре оценки состояния деревьев.

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