На аукцион планируется выставить 16 объектов «Брестоблгаз», «Мингаз» и «Минскоблгаз»

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси определил перечень объектов, находящихся в собственности Беларуси, для продажи на аукционе.
Соответствующее постановление от 3 октября 2017 года № 740 «О распоряжении имуществом и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 2017 года № 551» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом предусмотрено произвести отчуждение имущества до 31 декабря текущего года. В список для реализации на торгах вошли 16 капитальных строений, находящихся в хозяйственном ведении РУП «Брестоблгаз», РУП «Мингаз» и РУП «Минскоблгаз».
Также в коммунальную собственность Минской области на безвозмездной основе передается капитальное строение (инвентарный номер 600/С-157298), расположенное в районе дер. Околица Острошицко-Городокского сельсовета Минского района, находящееся в оперативном управлении главного управления командующего внутренними войсками МВД.