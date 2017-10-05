На аукцион планируется выставить 16 объектов «Брестоблгаз», «Мингаз» и «Минскоблгаз»

Источник: БЕЛТА

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси определил перечень объектов, находящихся в собственности Беларуси, для продажи на аукционе.

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Соответствующее постановление от 3 октября 2017 года № 740 «О распоряжении имуществом и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 2017 года № 551» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом предусмотрено произвести отчуждение имущества до 31 декабря текущего года. В список для реализации на торгах вошли 16 капитальных строений, находящихся в хозяйственном ведении РУП «Брестоблгаз», РУП «Мингаз» и РУП «Минскоблгаз».