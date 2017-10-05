Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«В обмен на Донбасс»: посол США о снятии санкций против РФ
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:54 (мск), источник: БЕЛТА

На аукцион планируется выставить 16 объектов «Брестоблгаз», «Мингаз» и «Минскоблгаз»

Документом предусмотрено произвести отчуждение имущества до 31 декабря текущего года. В список для реализации на торгах вошли 16 капитальных строений, находящихся в хозяйственном ведении РУП «Брестоблгаз», РУП «Мингаз» и РУП «Минскоблгаз».

Источник: БЕЛТА

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси определил перечень объектов, находящихся в собственности Беларуси, для продажи на аукционе.

Читайте также
В Беларуси появилась вышка связи на солнечных батареях

Соответствующее постановление от 3 октября 2017 года № 740 «О распоряжении имуществом и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 2017 года № 551» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом предусмотрено произвести отчуждение имущества до 31 декабря текущего года. В список для реализации на торгах вошли 16 капитальных строений, находящихся в хозяйственном ведении РУП «Брестоблгаз», РУП «Мингаз» и РУП «Минскоблгаз».

Также в коммунальную собственность Минской области на безвозмездной основе передается капитальное строение (инвентарный номер 600/С-157298), расположенное в районе дер. Околица Острошицко-Городокского сельсовета Минского района, находящееся в оперативном управлении главного управления командующего внутренними войсками МВД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный пианист умер за роялем во время концерта
Многодетная семья получила в подарок от Президента буренку Белку
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по делу ЮКОСа
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь