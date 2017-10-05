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09:17 (мск), источник: NewsKo

К 2020 году предполагается сделать бюджет Пермского края профицитым

Глава Прикамья Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект закона о бюджете Пермского края на 2018−2019 годы.

Региональный бюджет на 2017 год сбалансирован за счёт собственных средств. Доля инвестиционных расходов (строительство, ремонт дорог и строительство объектов социальной сферы) составляет 8,4%, или 8,4 млрд руб.

На 2018 год прогнозируется увеличение собственных доходов бюджета края на 7,4 млрд руб. (+7,4%), в том числе за счёт: налога на прибыль организаций — на 3,7 млрд руб. (+ 9,8%); НДФЛ — на 1,7 млрд руб. (+ 6%); налога на имущество организаций — на 3 млрд руб. (+ 24,9%), из них за счёт отмены льготы по движимому имуществу — на 1,9 млрд руб. ; налога, взимаемого по УСН — на 200 млн руб. (+ 4,3%); акцизов — на 200 млн руб. (+ 3,1%).

Инвестиционные расходы увеличатся на 3,6 млрд руб. (до 12,1 млрд рублей). Долю вложений в развитие Пермского края планируется увеличить до 10,9%. Дополнительные инвестиционные расходы предполагается направить на строительство школ, больниц, ФАПов, первой очереди зоопарка, а также на строительство, капитальный ремонт региональных и муниципальных дорог.

Направление по проектированию бюджетов регионов в качестве бюджетов развития озвучил на заседании Государственного совета РФ президент России Владимир Путин. Таким образом, увеличение вложений в развитие Прикамья полностью соответствует обозначенной тенденции.

«Долгие годы инфраструктура края была недоинвестирована: мало строилось дорог, объектов. Поэтому перед бюджетом будущей трехлетки мы ставим задачу компенсировать этот разрыв и увеличить долю инвестиций в краевом бюджете до 14%. Эта задача требует очень жесткой эффективности расходования средств, каждый рубль должен работать на благо жителей края — прокомментировал глава Прикамья Максим Решетников. — Доходная часть бюджета будет увеличена, в том числе за счет отмены налоговых льгот на федеральном уровне».

В 2019 году предполагается сохранить долю инвестиционных расходов на уровне 14,1%, а в 2020 году с учётом увеличения доходов на 3,4% (при сохранении доли инвестиционных расходов) на уровне 12,5%.

При этом у Правительства Пермского края есть цель вывести бюджет региона из дефицита. На 2019 год с учетом увеличения доходов на 4,5% бюджет края будет сбалансирован практически без дефицита, а на 2020 год предполагается достичь профицита.

Дефицитный бюджет 2018 года предполагается закрывать за счёт заимствований, в том числе, будут привлекаться средства с казначейских счетов. При этом часть финансово ёмких проектов в 2018 году планируется завершить. Например, это программа переселения жителей Березников, основной объём расходов по которой рассчитан на 2017−2018 годы. В 2019—2020 годах по этой и ряду других статей значительных расходов не планируется, что и позволит сбалансировать, а затем и перекрыть дефицит бюджета.

«Брать в долг — это всегда некомфортная ситуация, но в 2018 году надо на это идти, потому что важно завершить начатые проекты. Мы берём средства на развитие, а не на текущие выплаты. Бюджет остается устойчивым в этой конструкции», — пояснил глава региона.

Стратегический документ Пермского края будет доработан в ходе диалога с депутатами краевого Заксобрания и экспертами.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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