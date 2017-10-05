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09:14 (мск), источник: АиФ Омск

Проблемы омской тепловой компании будет решать лично Сергей Фролов

Создана рабочая группа по финансовому оздоровлению муниципального предприятия.

Проблемы омской тепловой компании будет решать лично Сергей Фролов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии Омска создана рабочая группа по финансовому оздоровлению МП «Тепловая компания». Её возглавит лично Сергей Фролов.

В состав рабочей группы вошли представители профильных структурных подразделений администрации города, в том числе департамента городского хозяйства, департамента городской экономической политики, департамента имущественных отношений, а также регионального правительства и самого предприятия.

Напомним, что долг компании превысил 700 млн рублей. Предприятие находится на грани банкротства.

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