Проблемы омской тепловой компании будет решать лично Сергей Фролов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии Омска создана рабочая группа по финансовому оздоровлению МП «Тепловая компания». Её возглавит лично Сергей Фролов.

В состав рабочей группы вошли представители профильных структурных подразделений администрации города, в том числе департамента городского хозяйства, департамента городской экономической политики, департамента имущественных отношений, а также регионального правительства и самого предприятия.