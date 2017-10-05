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09:48 (мск), источник: Podrobno.uz

Льготное жильё раздадут в Интернете

В Узбекистане с 1 января 2018 года должна заработать специальная электронная система распределения льготного жилья и дополнительных преференций по ипотечным кредитам для особо отличившихся молодых семей.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане с 1 января 2018 года должна заработать специальная электронная система распределения льготного жилья и дополнительных преференций по ипотечным кредитам для особо отличившихся молодых семей.

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Соответствующее постановление утвердило правительство республики. Ответственными за создание новой системы назначены Союз молодежи Узбекистана и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

После запуска системы, в период с 2018 по 2021 годы, в стране планируется построить порядка 2630 типовых домов и 5960 квартир в многоэтажках, которые будут переданы на льготных условиях молодежи. Положение об отборе особо отличившихся молодых семей, имеющих право на получении льготного жилья, планируется утвердить до конца октября.

Что касается преференций при покупке жилья, то их возьмет на себя Союз молодежи Узбекистана.

В частности, теперь в стране вводится новый порядок, согласно которому союз оплатит первоначальные взносы на приобретение жилья. При этом молодые семьи должны будут возместить эту сумму в течение срока погашения ипотечного кредита. Кроме того, организация оплатит и половину начисляемых процентов по ипотечному кредиту от ставки рефинансирования Центробанка на весь срок после истечения первых пяти лет ипотеки.

Само же ипотечное кредитование также будет представляться на крайне выгодных условиях.

Для строительства и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах будут выдаваться кредиты сроком на 20 лет, возведения жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности — на 15 лет. Средства предоставят с трехлетним льготным периодом, процентной ставкой в размере 7% годовых в течение первых 5 лет и ставкой рефинансирования Центробанка на последующий период.

Для получения ипотеки под квартиры в городах первоначальный взнос составит 25% от стоимости жилья, двух- и трехэтажных многоквартирных типовых домов и одноэтажных домов в сельской местности — 15%, двухэтажных четырехкомнатных сблокированных жилых домов в сельской местности — 25%.

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