Обманутые дольщики в Красноярске прекратили голодовку

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Ранее сообщалось, что 20 сентября группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание краевого правительства. После количество палаток выросло до девяти. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств. Позднее еще одна группа дольщиков из шести человек объявила голодовку, расположившись в недостроенном доме в Красноярске.

«Голодовка закончена из-за состояния здоровья. Однако акция протеста в палатках продолжается. Мы будем идти до того момента, пока не увидим от властей конкретных шагов», — сказал Шиховцев.

Он отметил, что планируется встреча с врио главы Красноярского края Александром Уссом, чтобы закрепить договоренности, которые были достигнуты с предыдущим губернатором Виктором Толоконским, который подал в отставку. Ранее сообщалось, что дольщики намерены протестовать, пока местным заксобранием не будет принят законопроект о помощи дольщикам. Рассмотрение документа запланировано на 19 октября.