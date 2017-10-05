В Екатеринбурге отметили самые уникальные строения

Всего с 1 августа по 20 сентября поступили 36 заявок от участников рынка, причем срок продлили на десять дней по многочисленным просьбам. В состав жюри вошли эксперты в сфере строительства и архитектуры, а также городских и областных властей — всего 25 человек. Сначала они определили трех финалистов в каждой номинации по количеству набранных баллов, а потом в ходе дискуссий и голосований выбрали победителя. По общему решению жюри были добавлены специальные призы: «Лучший объект в сфере благоустройства», «Лучший промышленный объект», «Объект, изменивший качество городской среды» и специальная премия «Признание» — за личный вклад в развитие строительного комплекса и недвижимости в регионе.

В номинации «Лучший жилой комплекс класса эконом и комфорт в Екатеринбурге» победил проект «Ньютон Парк» компании PRINZIP. Из региональных проектов аналогичный приз получил многоквартирный жилой дом в поселке Рефтинский, который возвела компания «Теплит». Особенностью этого здания является высокий класс энергоэффективности: местные жильцы платят в среднем на треть меньше, чем соседи, что подтверждается ежемесячными квитанциями.

Лучшим социальным объектом в регионе эксперты посчитали инновационный культурный центр Первоуральска, в народе ласково именуемый «шайба». В Екатеринбурге этот приз вручили образовательному центру в микрорайоне «Мичуринский», который спроектировала и возвела компания ЛСР. Центр состоит из трех больших блоков, соединенных между собой: школа на 825 мест, детсад для 150 дошколят и общая зона, где расположены столовая, актовый и спортивный залы.

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— Это не обычная школа, а учебное заведение с совершенно новой идеологией, детский сад плюс школа под одной крышей, что позволяет решить сразу две проблемы: адаптировать детей и гибко реагировать на изменения демографии, — отметил Владимир Крицкий, управляющий компании.

Лучшими апартаментами стали «Огни Екатеринбурга» компании «Атомстройкомплекс». Специальный приз за благоустройство получил проект реконструкции набережной городского пруда в Нижнем Тагиле, реализованный компанией «Уралстроймонтаж». Уникальное здание четвертого энергоблока БН-800 Белоярской АЭС отметили в номинации «Лучший промобъект».

— На стройке было занято более 55 субподрядных организаций, в пиковые моменты трудилось свыше пяти тысяч человек. Одно их технологических новшество проекта — совмещенный монтаж. Всего было уложено свыше 550 тысяч тонн монолитного железобетона, больше 11 тысяч километров кабеля, смонтировано 44,2 тысячи тонн оборудования, — рассказал об опыте строительства Анатолий Хабаров, заместитель гендиректора «Уралэнергострой».

Номинация «Лучший жилой комплекс бизнес-класса» осталась без лауреатов: жюри посчитало, что заявленные объекты не соответствуют этому уровню. Также было решено не вручать отдельные призы в разделах «Инфраструктура» и «Экология». Объектом, изменившим качество городской среды, жюри назвало Ельцин Центр. Премию «Признание» получил Валерий Ананьев, основатель холдинга «Атомстройкомплекс».

Справка «РГ».