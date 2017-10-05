Сотни домов Уфы останутся без воды
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном отключении воды на
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном отключении воды на
В Ленинском районе 9 октября, 11 до 23 часов запланировано отключение холодной воды по следующим адресам:
В Орджоникидзевском районе 9 октября, с 10 до 18 часов без холодной и горячей воды останутся те, кто проживает на ул. Российская, 1, 3, 5/1 и на ул. Ш. Руставели, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 35, 37/1.
12 октября запланировано два отключения воды.
Так, в Калининском районе, с 10 до 22 часов холодная вода будет отключена на ул. Мушникова, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15/3, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6.
В Октябрьском районе в этот же день, с 10 до 18 часов холодная и горячая вода будет отключена по следующим адресам: