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10:12 (мск), источник: СуперОмск

Глава омского Минпрома высказался о перспективах «Федоровки»

Александр Докучаев считает, что проект нового омского аэропорта легко реанимировать.

Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александр Докучаев заявил, что конкурс по отбору инвесторов для строительства нового омского аэропорта «Федоровка» состоится в 2018 году. Сейчас в правительстве Омской области идет подготовка необходимых документов.

«Я считаю, что в этом году мы должны подготовить всю необходимую документацию и в следующем году выходить на конкурсные процедуры. Проект достаточно легко реанимировать. У меня нет сомнения, что он будет завершен и Омская область получит в итоге один из лучших аэропортов страны», — приводит слова Докучаева «Коммерсант».

По словам главы Минпрома, уже построенные объекты «Омск — Федоровки» находятся в удовлетворительном состоянии. Как ранее сообщал «СуперОмск», готовность вложиться в проект выразили холдинги «Новапорт» Романа Троценко и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.

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