Глава омского Минпрома высказался о перспективах «Федоровки»

Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александр Докучаев заявил, что конкурс по отбору инвесторов для строительства нового омского аэропорта «Федоровка» состоится в 2018 году. Сейчас в правительстве Омской области идет подготовка необходимых документов.

«Я считаю, что в этом году мы должны подготовить всю необходимую документацию и в следующем году выходить на конкурсные процедуры. Проект достаточно легко реанимировать. У меня нет сомнения, что он будет завершен и Омская область получит в итоге один из лучших аэропортов страны», — приводит слова Докучаева «Коммерсант».