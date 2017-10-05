Глава омского Минпрома высказался о перспективах «Федоровки»
Александр Докучаев считает, что проект нового омского аэропорта легко реанимировать.
Александр Докучаев считает, что проект нового омского аэропорта легко реанимировать.
Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александр Докучаев заявил, что конкурс по отбору инвесторов для строительства нового омского аэропорта «Федоровка» состоится в 2018 году. Сейчас в правительстве Омской области идет подготовка необходимых документов.
«Я считаю, что в этом году мы должны подготовить всю необходимую документацию и в следующем году выходить на конкурсные процедуры. Проект достаточно легко реанимировать. У меня нет сомнения, что он будет завершен и Омская область получит в итоге один из лучших аэропортов страны», — приводит слова Докучаева «Коммерсант».
По словам главы Минпрома, уже построенные объекты «Омск — Федоровки» находятся в удовлетворительном состоянии. Как ранее сообщал «СуперОмск», готовность вложиться в проект выразили холдинги «Новапорт» Романа Троценко и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.