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10:06 (мск), источник: "Российская газета"

Бывшим заключенным предложили работу на омских предприятиях

В Омске становится востребованным труд бывших заключенных. По сравнению с прошлым годом, число трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, выросло на пятьдесят процентов. Одна из причин — усиливающийся кадровый голод на предприятиях региона, которым в первую очередь не хватает квалифицированных рабочих.

В омской исправительной колонии № 8 состоялась выездная ярмарка вакансий. Специалисты региональной службы занятости вместе с работодателями специально приехали сюда, чтобы помочь в трудоустройстве заключенным, которые в ближайшее время выйдут на свободу — а это более ста человек. Им предложили рабочие места на электромеханическом заводе, фабрике металлоконструкций, сельскохозяйственном предприятии «Титан-Агро», в фирме, занимающейся грузоперевозками, и управляющих компаниях ЖКХ.

Это не первое подобное мероприятие.

— С начала года трудоустроен 181 гражданин, освободившийся из мест лишения свободы, — сообщил пресс-секретарь региональной службы занятости Дмитрий Мазур. — Для работодателей судимость не является препятствием при трудоустройстве. Они заявляют о готовности принять в штат квалифицированных подсобных рабочих, водителей, представителей других специальностей.

Эксперты утверждают, что у многих из осужденных золотые руки, плюс есть квалификация, подтвержденная образованием и опытом работы, в том числе в местах не столь отдаленных.

Например, сварщиков, токарей, слесарей, сантехников, швейников готовят в профтехучилищах, расположенных на территориях исправительных колоний. Так что при желании специальность освоить можно, а производство позволяет заработать стаж, получить минимальную зарплату. Часть месячного дохода идет на выплату исков, часть — на личные нужды.

По данным регионального УФСИН, омские колонии выпускают более двух десятков видов продукции, в том числе сельскохозяйственное оборудование, запасные части для комбайнов, тракторов. В производственных цехах исправительной колонии строгого режима № 9 есть внушительный набор станков, в том числе для плазменной резки, контактной сварки, а также полуавтоматы, прессы и многое другое. В списке выпускаемых изделий — вагоны-бытовки, строительные материалы, тара, литье, детали для железной дороги и даже альпинистское снаряжение. Перечень из сотни наименований включен в объемный каталог.

«Производимая заключенными продукция востребована далеко за пределами региона. Например, карабины, которые собирают в омских исправительных колониях, поставляются всем подразделениям МЧС России, а также в Беларусь и Казах-стан», — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе УФСИН.

Всего в Омской области трудится более трех тысяч осужденных. Они работают в две смены и исключительно добровольно, поэтому трудом занят лишь каждый четвертый заключенный.

По словам руководства УФСИН, практически никто из тех, кто занят общественно полезным делом в колонии, а после выхода из заключения трудоустраивается на предприятия региона, на нары уже не возвращается.

Помимо производственных участков, учреждения пенитенциарной системы имеют собственные пекарни. А в колонии № 6 работает крупный птицеводческий комплекс, где выращивают не только кур и гусей, но и перепелок и страусов. В лечебно-исправительном учреждении № 10 только что завершился сбор меда — уже третий за нынешний сезон. Собственное поголовье крупного рогатого скота в колонии-поселении № 13 позволяет полностью обеспечить молоком все подразделения регионального УФСИН.

Между тем.

До недавних пор в омских колониях разводили свиней, однако в связи со вспышкой африканской чумы на этот вид деятельности наложен запрет. Первый очаг опасного заболевания ветеринарные врачи зафиксировали в исправительной колонии № 8. Все поголовье — 530 свиней — тут же ликвидировали. Чтобы не допустить распространения африканской чумы, были ограничены свидания с заключенными, обследованы подворья в ближайших населенных пунктах и дачных массивах, установлены дезинфекционные барьеры. В зону отчуждения попали и другие омские колонии. К 1 октября этого года хозяйства десяти исправительных учреждений избавились от поголовья. «Вместо свиней руководству рекомендовано заняться разведением крупного рогатого скота и птицы», — сообщил корреспонденту «РГ» руководитель Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов. Всего на территории Омской области было зафиксировано 32 очага африканской чумы свиней, на 28 из них карантин уже снят.

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