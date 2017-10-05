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10:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Троицке — режим ЧС из-за проблем с отоплением

Согласно постановлению главы Троицка Александра Виноградова, компаниям «Перспектива» и ЗАО «Троицкая энергетическая компания» поручено оперативно устранить порывы на сетях и включить отопление в жилых домах.

ПКП «Синергия», которое строит новую модульную котельную, необходимо срочно завершить работы по ее возведению.

В городе введен режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Также поручено привезти передвижную котельную. Напомним, Троицк оказался на грани ЧС из-за отсутствия отопления в центральной части по причине конфликта между двумя теплоснабжающими организациями. К теплу подключены 67 домов в центре города, но без отопления остаются несколько школ и детсадов. Ситуацию контролирует региональное правительство. Причинами срыва начала отопительного сезона в Троицке уже заинтересовалась областная прокуратура.

Анастасия Годына.

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