В Троицке — режим ЧС из-за проблем с отоплением

Также поручено привезти передвижную котельную. Напомним, Троицк оказался на грани ЧС из-за отсутствия отопления в центральной части по причине конфликта между двумя теплоснабжающими организациями. К теплу подключены 67 домов в центре города, но без отопления остаются несколько школ и детсадов. Ситуацию контролирует региональное правительство. Причинами срыва начала отопительного сезона в Троицке уже заинтересовалась областная прокуратура.