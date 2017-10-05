В Троицке — режим ЧС из-за проблем с отоплением

ПКП «Синергия», которое строит новую модульную котельную, необходимо срочно завершить работы по ее возведению.
В городе введен режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Также поручено привезти передвижную котельную. Напомним, Троицк оказался на грани ЧС из-за отсутствия отопления в центральной части по причине конфликта между двумя теплоснабжающими организациями. К теплу подключены 67 домов в центре города, но без отопления остаются несколько школ и детсадов. Ситуацию контролирует региональное правительство. Причинами срыва начала отопительного сезона в Троицке уже заинтересовалась областная прокуратура.